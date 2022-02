Actualització del Codi Penal, que inclou la difusió de pornografia infantil o de ‘fake news’

Andorra la VellaL'executiu ha aprovat un projecte de llei de modificació del Codi Penal, el qual està format per 47 articles amb 36 modificacions i onze articles nous. El secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan Leon, ha exposat que l'objectiu dels canvis és adaptar el marc normatiu andorrà als delictes relatius a les noves tecnologies i també adaptar la normativa als convenis internacionals.

En matèria de delictes tecnològics, s'introdueix la definició de dada informàtica i sistema d'informació i s'inclou un tipus penal específic per a qui utilitzi les tecnologies o un mitjà social per espiar o assetjar una altra persona. En aquest sentit, Leon ha explicat, com a exemple, que també s'inclou un nou tipus penal relatiu a la difusió de pornografia en relació amb menors d'edat a través de l'ús de les tecnologies, la qual s'ha vist incrementada en un 17% durant l'any passat. D'aquesta manera, es vol regular i tipificar de forma correcta aquest tipus de delictes. A més, ha recordat que tots aquests delictes no quedaven impunes, i simplement, "es tipifica de forma concreta aquest tipus de conductes que fins ara no estaven tan precisades amb detall perquè cap se'n pugui escapar", ha matisat.

Respecte a aquests delictes, també s'adapta i s'inclou com a pena el delicte de revelació de dades, i imatges o fets, i s'inclouen dos nous tipus penals relatius a l'ús de les noves tecnologies per a l'explotació sense autorització d'imatges de contingut íntim per obtenir satisfacció sexual. A més, el nou codi inclou un nou tipus penal consistent en la creació, publicació i difusió intencionada d'una notícia falsa amb un menyspreu manifest i "amb elements de gravetat", ha exposat el secretari d'Estat.

D'altra banda, les diferents modificacions tenen com a objectiu adaptar el codi als convenis internacionals en matèria de tràfic d'éssers humans, de terrorisme, de mitjans de pagament i de blanqueig de capitals.

Un dels punts destacats del projecte de llei és que es vol considerar com a delicte la mera conducció temerària sense necessitat de posar en risc la vida o la salut de les persones, tal com estava tipificat actualment. "Entenem que aquesta mera conducció temerària mereix una resposta en l'àmbit penal", ha manifestat Leon, qui també ha comentat que en el nou text es modifica el concepte de discapacitat. Finalment, i en aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional, no es podrà imposar la pena de treball en beneficia a la comunitat i una multa, sinó que haurà de ser una o l'altra.