L'ambaixadora de Guaidó demana al Govern una declaració sobre Veneçuela

L’ambaixadora nomenada per a Andorra per Juan Guaidó, Carmen Alguindigue, ha sol·licitat l’emissió d’un comunicat d’alerta i recolzament “a la institucionalitat democràtica” al Govern d’Andorra mitjançant la ministra d’Afers Exteriors. Alguindigue ha pres aquesta decisió, ha manifestat, arran del fet que diferents països “han aixecat la veu” davant la situació que es viu a Veneçuela. En aquest sentit, ha emfasitzat el fet que el Parlament Europeu hagi fet “un pas enorme” aquest dijous a través d’una resolució en què es reconeix Juan Guaidó com a president de Veneçuela i es demanen sancions per a Nicolás Maduro.



En aquesta mateixa resolució els parlamentaris europeus també insten els països de la Unió Europea a reconèixer els representants diplomàtics designats per Guaidó a Europa.



Cal recordar que el mes de febrer de l’any passat el Govern d’Andorra va reconèixer Guaidó com a president de Veneçuela, seguint la línia d'altres països europeus. Entre els arguments que es van donar per justificar aquesta decisió hi havia que es volia que el país caribeny pogués viure unes eleccions lliures i que Guaidó semblava la persona “idònia” per liderar aquesta procés electoral.