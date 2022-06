Andorra i França fixen el límit fronterer entre els dos territoris

Andorra la VellaEl ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i l'ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, han signat aquest dijous un acord sobre la demarcació i el manteniment de la frontera entre ambdós territoris. El text, que s'emmarca dins l'acord de delimitació de la frontera, fixa amb precisió quin és el límit dels territoris andorrà i francès i crea la Comissió Mixta de fitació de la frontera, destinada a instal·lar fites sobre el terreny del traçat per materialitzar la frontera, així com crear els fitxers de coordenades geogràfiques d'acord amb el sistema europeu. El conveni signat avui entre ambdós Governs s'inspira en texts similars ja establerts entre França i altres països limítrofs –Suïssa, Itàlia, Alemanya i Bèlgica– i introdueix algunes particularitats per adaptar-se al cas específic del Principat.

Així, en concret, l'acord regula el seguiment i el manteniment de les fites i altres treballs de conservació de la frontera, amb els costos repartits al 50% entre els dos Estats; crea la figura dels delegats de demarcació de la frontera per tal d'assegurar una figura que es responsabilitzi en permanència del seguiment, control i manteniment de la línia de frontera; i en especial preveu la preeminència de la representació numèrica de la línia de la frontera validada el 2017.

El text també estipula una franja inconstruïble de dos metres d'amplada a banda i banda de la frontera, però respecta les construccions existents. En queden excloses les infraestructures estatals i les obres públiques que un dels dos Governs autoritzi. Una vegada signat, l'acord es trametrà al Consell General per a l'aprovació parlamentària i als coprínceps per a informació.