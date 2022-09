Andorra i Lituània acorden la necessitat de reforçar les relacions bilaterals

Andorra la VellaEn la segona jornada de treball de la 77a assemblea general de les Nacions Unides que se celebra a Nova York, el cap de Govern, Xavier Espot, ha assistit a la recepció oferta pel secretari general de les Nacions Unides als caps de delegació dels països participants en aquest fòrum internacional d’alt nivell. A continuació, Espot i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, han assistit a l’obertura del debat general de l’assemblea, que s’ha iniciat aquest mateix dimarts.

Durant el matí, Espot s’ha reunit amb el president de Lituània, Gitanas Nausėda, amb el qual ha pogut compartir l’estat actual de les negociacions de l’acord d’associació. El cap de Govern ha agraït al president lituà les conclusions emeses pels 27 estats membres en el si del Consell de la Unió Europea, en les que es va fixar la finalització de les negociacions en acabar el pròxim any 2023. En aquest sentit, Espot ha refermat a Nausėda el compromís del Govern amb la Comissió Europea de treballar d’acord amb aquest calendari i assolir un acord que respecti els principis del mercat interior i, alhora, les particularitats d’Andorra.

En la trobada, en la que també han exposat l’actualitat política, social i econòmica dels dos països, han tractat de forma específica la situació dels països de l’est d’Europa en el context actual de guerra a Ucraïna, i Espot ha explicat totes les mesures que el Govern ha adoptat per sancionar Rússia. Els mandataris han acordat la necessitat de reforçar les relacions bilaterals entre els dos països, i que s’explorin diferents possibilitats en aquest sentit durant la visita oficial d'Ubach a aquest país prevista per a començaments del mes de novembre.

Per la seva part,Ubach s’ha trobat amb la secretària d’Estat d’Afers Exteriors de Suïssa, Livia Leu, amb la qual han tractat diferents aspectes d’interès comú, com la participació activa als fòrums de defensa dels territoris de muntanya davant la crisi climàtica. En la reunió també han acordat impulsat una trobada entre el cap de Govern i el president de la Confederació Helvètica per estrènyer la cooperació bilateral. Ubach i Leu també han comentat l’agenda europea i l’estat de la negociació per a l’acord d’associació. Ambdues han convingut mantenir intercanvis sobre els treballs que s’estan duent a terme prop de la Unió Europea.