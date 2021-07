Aprovada la revisió del pressupost del 2021 enmig de les crítiques de PS i Terceravia per "manca de previsió"

Andorra la VellaL'esmena a la totalitat presentada pels consellers generals del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents al projecte de llei d'aprovació d'un pressupost extraordinari i d'actualització del pla d'equilibri financer del pressupost extraordinari, destinat al finançament de les despeses i als menyscaptes derivats de la situació d'emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 ha estat rebutjada amb els vots en contra de la majoria parlamentària i l'abstenció del grup parlamentari socialdemòcrata. En no haver-hi esmenes a l'articulat, el projecte de llei ha estat aprovat.

El president del grup parlamentari de Terceravia, Josep Pintat, ha destacat en la defensa de l'esmena a la totalitat que a l'hora de fer previsions el Govern hauria d'haver actuat amb prudència , ja que s'ha vist com l'evolució de la pandèmia ha fet que les previsions quedin "esborrades" i ha assenyalat que "el punt de partida" en aquesta revisió hauria d'haver estat el PIB del primer trimestre de l'any i que per tant les projeccions "ja no s'aguanten". També ha lamentat que no només no es compleixi la regla d'or sinó que l'incompliment sigui extensiu a totes les administracions i no només a la general. Pintat ha defensat que seria bo que es creés una taula amb totes les administracions, de tal manera que es tingués una visió global de les finances de l'Estat i també un pla de contenció de l'administració. També ha qüestionat que si tots els grups i el Govern coincideixen en la prudència per què no s'elimina una part de la incertesa amb el treball conjunt de les administracions.

El ministre de Finances, Eric Jover, ha detallat les dades que ja havia anunciat en la presentació d'aquesta revisió i ha recordat que al menyscapte previst cal contraposar l'augment de les despeses lligades a la pandèmia. D'aquesta manera, ha destacat que malgrat ara se superi el límit d'endeutament el 2023 ja es tornarà a complir. També ha manifestat que ja es treballa amb el pressupost per al 2022 per tenir-lo "com més aviat millor" i ha apel·lat a la complicitat dels grups perquè la tramitació sigui ràpida.

Des del grup parlamentari socialdemòcrata s'ha defensat l'abstenció a la votació a l'esmena a la totalitat perquè tot i compartir alguns aspectes "com el desgavell en les previsions" altres, "no". El president del grup, Pere López, ha lamentat la "pèssima gestió dels recursos públics" i ha destacat que aquesta revisió és "la crònica d'una mort anunciada, ja que tots érem plenament conscients que acabaria passant i ningú ha fet res". El fet de passar d'un dèficit de 65 milions a 129 milions, segons López, "no pot ser considerat un Govern seriós ni rigorós" i ha destacat que no s'està fent una gestió "acurada". També ha destacat "la manca de control voluntària en els ertos i altres mesures implementades". Ha considerat que no hi ha hagut els correctes recursos per a la implementació d'aquestes mesures.

Jover ha acusat López de "crear confusió" sobre l'endeutament, que ha situat en 1.400 i no 1.600 com ha assenyalat el president dels socialdemòcrates i ha destacat que el Govern té capacitat d'endeutar-se i també ha lamentat que López "sempre critiqui" les previsions del Govern. "Fem amb les millors dades que tenim en cada moment".

Des dels grups de la majoria s'ha valorat l'esforç fet pel Govern per atendre les necessitats derivades de la pandèmia i han subratllat les dificultats de fer previsions.

D'altra banda, s'ha aprovat per assentiment la ratificació del conveni multilateral per a l'aplicació de les mesures relatives als convenis fiscals per prevenir l'erosió de la base imposable i el trasllat dels beneficis, no sense les crítiques del PS que ha alertat que "cal anar en compte amb l'adhesió de convenis si a nivell intern no es fa la feina", tal com ha manifestat López i ha afegit que "potser davant el debat internacional cal que comencem a fer els deures". A més, ha demanat "coherència" per exemple en la votació que ha fet Andorra sobre la imposició a les societats de l'OCDE i el que després es fa a nivell intern. López ha posat en relleu, a més, el fet que no es tingui "clar" el model fiscal. Jover ha defensat que aprovar aquest conveni suposa "ratificar la voluntat d'Andorra d'homologació" i d'incorporar els estàndards de l'OCDE en els convenis per evitar la doble imposició i ha incidit en el fet que "homologació no vol dir homogeneïtzació". El ministre ha incidit que aquesta CDIs són "una de les principals eines per a la diversificació" i ha reiterat "el compromís de continuar teixint" una xarxa de convenis àmplia. Ha recordat que recentment se n'ha signat un amb San Marino i que properament es vol signar un amb Hongria.