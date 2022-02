Aragonès anuncia a Andorra l’obertura d’una delegació de la Generalitat

Andorra la VellaSi algú s’ha passejat aquest divendres al migdia pel centre d’Andorra s’haurà donat compte del desplegament de mitjans tècnics i humans típic de les grans ocasions. Sis cotxes oficials aparcats davant l’edifici administratiu de Govern. Parelles d’homes de mitjana edat amb ronyonera (Mossos d’Esquadra de paisà?) amb actitud vigilant. La furgoneta antidisturbis de la policia andorrana. Dia gran. Tot apunt per a la visita del president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, al país del Pirineu, i la trobada amb el cap de Govern, Xavier Espot.

Dins la sala de premsa de l’edifici governamental, també tot apunt. Pocs seients lliures i mitjans arribats de l’altra banda de la frontera. El més habituals: ACN, Catalunya Ràdio i TV3, i alguns inusuals per aquestes contrades, com Telecinco i la Sexta. Primera ordre protocol·lària: només tres preguntes permeses per als mitjans nacionals i tres més per als estrangers: toca posar-se d’acord amb infraestructures, jocs olímpics... i el de Telecinco, que ha acabat preguntant per “la POLÈMICA amb el president aragonès que ha dit que Aragó guanyaria Catalunya en una candidatura separada”.

12.30h. Com un rellotge, a l’hora prevista, baixen les dues comitives: l’ambaixador espanyol a Andorra, l’ambaixador andorrà a Madrid, la ministra d’Exteriors andorrana, la consellera d’Exteriors catalana, set o vuit càrrecs que els acompanyen i tres o quatre homes amb ‘pinganillo’, dels que vetllen per la seguretat d’Aragonès. Espot no du escorta.

La visita institucional d’aquest divendres és un capítol més en el procés de refer els ponts destruïts i abandonats de fa molts anys, que les autoritats andorranes i catalanes han iniciat durant aquest darrer mandat. Feia 13 anys, des del 2009, que un president català no visitava oficialment el país. Aquesta hauria estat la notícia principal, la foto, en aquest tipus de reunions d’alt nivell de les quals acostuma a transcendir molt poc contingut.

Però no ha estat el cas. Aragonès ha dotat de contingut les declaracions inicials d’enfortiment de les relacions entre els dos Governs, de bon veïnatge i de potenciació de les sinergies, i ha anunciat l’inici dels treballs per obrir una delegació permanent de la Generalitat a Andorra. Sense entrar en detall, el president ha afegit que amb l’obertura de la delegació, les empreses andorranes es podran aprofitar de la gestió que fan aquests ens, per exemple amb la captació d’inversions o la difusió de la cultura catalana.

Més enllà de l’anunci, potser preparat pel seu gabinet per desviar l’atenció i capejar el temporal que li està caient a la Generalitat amb la candidatura dels JJOO d’Hivern per al 2030, Aragonès, en contra de les declaracions que havia fet aquest dijous la número dos de l’executiu català, Laura Vilagrà, qui descartava la participació d’Andorra per ser “competència directa de les pistes d’esquí catalanes”, ha tornat a obrir la porta a la participació andorrana a la candidatura olímpica. “Catalunya necessitarà de la col·laboració de tots. A partir del treball que es vagi desenvolupant es determinarà l’abast i característiques d’aquesta col·laboració. La voluntat de col·laboració hi és. Quan avancin els treballs de la candidatura concretarem l’abast de la col·laboració amb Andorra, que hi ha de ser”.

Espot ha afegit: “Hi ha un grup de treball tècnic que elabora una candidatura, se’ls ha de deixar treballar. Col·laborar de manera molt genèrica, encara no sabem si participarem amb l’organització de proves o oferint hotels. Vagin on vagin les proves, aquesta candidatura, si fructifica repercutirà positivament en els Pirineus. Es tracta que la candidatura arribi a bon port. Ja es veurà quin tipus de col·laboració ha de ser”, ha dit, per concloure amb un eslògan recordatori: “Andorra té el domini esquiable més gran del sud d’Europa”.

Bona sintonia entre les dues autoritats i coincidència en les bones intencions, l’enfortiment de relacions i la multiplicació de grups de treball conjunts. Un dels àmbits compartits són les infraestructures: “Hem decidit delegar al ministeri d’Ordenament Territorial i la conselleria de Territori les sinergies. Es parlarà de manera més institucionalitzada, cíclica i periòdica”, ha dit Espot, sense avançar si s’ha començat a posar fil a l’agulla per a l’arribada del ferrocarril a Andorra i per ampliar l’oferta de rutes aèries des de l’aeroport d’Andorra – La Seu.

Una fraternitat i bona sintonia que ha anat més enllà de la reunió institucional d’aquest divendres al matí. Les dues delegacions dinen juntes i és previst que visitin, com van fer els monarques espanyols fa mig any, un dels espais culturals més emblemàtics del país: el Columba i l’església romànica de Santa Coloma.