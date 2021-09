Cabot creu que no l'han inclòs a la candidatura pel fet de ser 'dona' i no ser 'pota negra'

CanilloLa cònsol menor de Canillo, Dolors Cabot, s'ha mostrat sorpresa pel fet de no haver estat inclosa en la candidatura de Demòcrates per Andorra a la parròquia canillenca. Així ho ha manifestat en unes declaracions a Andorra Televisió on ha afegit que creu que hi han pogut influir altres factors com el fet de ser dona, de fora de la parròquia, i no ser 'pota negra'. Cabot és de l'opinió que aquest cúmul de factors poden minvar el pes específic en una parròquia petita com Canillo.

L'encara cònsol menor ha afirmat que 'la primera que no ho entén sóc jo' en referència al fet que no hagi estat tinguda en compte per formar part de la candidatura de DA a Canillo, que encapçala Josep Mandicó. Cabot ha explicat que la gent s'ha sorprès i així li han fet saber.

Pel que fa a una futura afiliació a DA, Cabot ha manifestat que es va presentar a les passades eleccions sota les sigles del PLA i pensa que ha d'acabar el mandat sota aquestes sigles per les que la gent la va votar malgrat que les condicions en el món polític hagin canviat.