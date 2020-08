Les candidatures de les eleccions comunals notifiquen unes despeses de 250.000 euros

Les diferents candidatures que van concórrer a les eleccions comunals del desembre de l’any passat han declarat unes despeses de 250.319 euros, segons les diferents declaracions que han presentat al Tribunal de Comptes. De manera individual la que va declarar unes despeses més importants, 29.118 euros, ha estat Ciutadans Compromesos, si bé si s’agrupen les diferents candidatures per formacions polítiques tenim que Demòcrates per Andorra, amb les cinc llistes que va presentar, va ser la que va gastar més diners, concretament 112.637 euros, amb entre els 21.813 euros i els 23.349 euros incvertits en cada parròquia. Les diferents candidatures del Partit Socialdemòcrata han declarat unes despesesde 39.999 euros, mentre que les de Terceravia en van tenir un total de 24.728 euros.

Cal destacar que en base a aquesta despeses declarades les diferents formacions rebran una subvenció total de 70.925 euros. Qui més en rebrà és Demòcrates, que amb les cinc candidatures que va presentar es repartiran 27.010 euros en subvencions; les també cinc candidatures de Terceravia rebran un total de 9.800 euros mentre que les cinc representades pel PS rebran unsa suma de 20.385 euros. Ciutadans Compromesos tindrà una assignació de 4.920 euros i formacions com Desperta Laurèdia, que ha declarat unes despeses de 7.824 euros, rebrà una subvenció de 4.940 euros. Unió per Escaldes, amb unes despeses declarades de 7.240 euros, serà una de les formacions que menys percebi, concretament 840 euros.

Per parròquies, a Canillo Objectiu Comú ha declarat 12.054 euros de despeses i DA+ Independents 22.679; a Encamp, Terceravia n’ha certificat 4.084 euros, el PS 8.144 i En Comú per Encamp 22.661; a Ordino, X’Ordino va gastar 16.716 euros, Terceravia 4.165, MovemOrdino 7.494 i En Comú per Ordino 22.133 euros; a la Massana, tal com s’ha esmentat, Ciutadans Compromesos va destinar 29.118 euros; a Andorra la Vella Terceravia va gastar 5.486 euros, En Comú per Andorra la Vella 23.349 i el PS 8.568 euros; a Sant Julià de Lòria Terceravia va invertir 7.209 euros, Units pel Canvi 8.015 euros i Desperta Laurèdia 7.824 euros; i, finalment, a Escaldes-Engordany DA ha notificat unes despeses de 21.813 euros, Unió per Escaldes-Engordany 7.240, PS 7.776 i Terceravia 3.782 euros.

Des del Tribunal de Comptes es destaca en el seu informe publicat aquest dimarts al Butlletí del Consell General que a excepció d’Agrupament Encampadà, que no ha facilitat la comptabilitat detallada i documentada els seus respectius ingressos i despeses dins el termini establert, la resta de candidatures han presentat la comptabilitat corresponent i respecten els principis generals i que totes han obert comptes específics per efectuar els ingressos i pagaments electorals i que en general les aportacions de fons de particulars s’ajusten a les previsions de la llei. No s’ha detectat, conclou l’informe, cap aportació que provingui d’ens públics o empreses vinculades al sector públic.