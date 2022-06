Carine vol un supermercat 'low cost' a Andorra per fer la compra més econòmica

Andorra la VellaLa consellera no adscrita, Carine Montaner, ha sol·licitat aquest dijous que es construeixi un supermercat 'low cost' al país perquè les famílies puguin fer la compra més econòmica. Ho ha manifestat durant la sessió ordinària del Consell General per aprovar el projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la població, en la qual ha encoratjat al Govern a incentivar l'arribada al país de superfícies com ALDI o Lidl per "permetre a les famílies modestes fer la compra d'una forma més barata".

Montaner també ha fet esment a la problemàtica del lloguer, tot exposant que hauria de ser la prioritat per a l'executiu, ja que "si no ho fem urgentment moltes famílies hauran de marxar del país i les empreses es quedaran sense treballadors". En aquest sentit, ha animat a les administracions a treballar per "localitzar els propietaris dels més de 6.000 pisos buits per saber quina és la condició d'aquests immobles, si no els tenen declarats o es tracten d'habitatge desocupats o de segona residència", perquè, almenys en el primer cas, els posin en ordre i s'adhereixin al mercat. Finalment, ha reconegut l'esforç realitzat pel Govern per impulsar un paquet de mesures per mitigar la situació actual, però ha lamentat que "no siguin suficients".

Durant el debat previ a la votació del projecte de llei, el president del grup parlamentari de Tercervia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha posat sobre la taula que la formació ha entrat un recurs aquest dijous al migdia en contra de l'admissió a tràmit del projecte de llei del paquet de mesures per via d'extrema urgència i necessitat. Tal com ha explicat el conseller general, han presentat el recurs tenint en compte la utilització "abusiva" del procediment per part del Govern i perquè no es disposa de l'informe perceptiu del Consell Econòmic i Social, un text que per la formació "és necessari" per evitar que, si ho creuen oportú, "empreses presentin recursos judicials" en contra de la llei perquè els afecta notablement. A més, ha comentat que "s'ha vulnerat el nostre dret com a consellers generals", per la qual cosa, davant de la situació exposada, han votat en contra del projecte.

Per la seva banda, des del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López ha lamentat la manca de polítiques d'habitatges en el paquet de mesures i ha destacat que l'executiu no els ha tingut en compte alhora de desenvolupar la legislació, malgrat que, "sense avisar-nos" creiessin convenient "adaptar una de les nostres propostes". Així doncs, la formació vermella s'ha abstingut en la votació. Malgrat els vots en contra d'una part de la minoria i l'abstenció del PS, la cambra ha aprovat el projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la població amb el llum verd dels grups de la majoria, Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos.