El comú d'Ordino tanca els comptes del 2020 amb un dèficit proper als 623.000 euros

OrdinoEl comú d’Ordino ha aprovat la memòria de comptes anuals de l’exercici del 2020, amb el vot en contra del conseller de l’oposició de X’Ordino, Enric Dolsa, i de l’abstenció de la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó. Els comptes s’han tancat amb un dèficit de 622.923,63 euros i hi ha hagut una liquidació de més del 82% de la despesa pressuposta inicialment. Amb aquest tancament, el sostre d’endeutament del comú es troba en un 115% i des de la majoria asseguren que en cap cas està en risc i que no s’arribarà al límit del 200% que marca la llei. La sessió de consell de comú d’aquest dijous també ha estat marcada per la informació que va sortir a la llum aquest dimecres sobre la instal·lació d’un centre d’investigacó en immunologia a la parròquia ordinenca per part de la farmacèutica multinacional Grifols. Des de la majoria han assegurat que estaran al costat del Govern per donar suport a aquest projecte, el qual ha de ser important per Ordino i pel país “per diversificar l’economia”, ha manifestat el cònsol major, Josep Àngel Mortés.

(seguirà ampliació)