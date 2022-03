La comunitat ucraïnesa al país demana residències temporals a les refugiades

Andorra la VellaLa president de la comunitat d'ucraïnesos al Principat, Anastasia Kravets, ha fet entrega d'un document al cap de Govern, Xavier Espot, en el qual des de la comunitat demanen a l'executiu ajuda per aquelles persones refugiades que han arribat a Andorra durant els darrers dies fugint de l'hostilitat del conflicte entre Rússia i Ucraïna. Així doncs, tal com ha detallat la presidenta de la comunitat, "no demanem diners", ans al contrari, "sol·licitem la possibilitat que els nens puguin anar al col·legi i que des del Govern es pugui atorgar una residència temporal a qui arribi perquè la seva estada a Andorra es dugui a terme d'una manera legal".

Kravets ha explicat que avui dia hi ha dues famílies provinents d'Ucraïna a Andorra, una de cinc membres, amb dos infants en edat escolar, i l'altra de tres, amb un bebè, i que s'allotgen a casa de familiars, amics i coneguts. "A la comunitat som vora setanta residents i si algú disposa d'una habitació, l'estem oferint a la gent que arriba i necessita allotjament", ha dit. Tanmateix, ha apuntat que a Andorra, probablement, hi hagi prop de 200 ucraïnesos.

Per cloure, i qüestionada sobre el posicionament de l'executiu, ha manifestat que tradicionalment el Principat "no s'havia posicionat mai", però "ara la situació és diferent, ha començat una guerra a Europa". Kravets ha assenyalat que Ucraïna "és un país europeu, en el qual els seus ciutadans volen formar part de la Unió Europea" i ha exposat que "Putin no ho vol permetre i això és el que ha provocat la guerra". "Putin utilitza com a argument la defensa de les persones que parlen rus per entrar a Ucraïna, però jo soc del sud del país, sempre que parlat rus i mai m'han amenaçat. Hem de tenir el dret de parlar el que vulguem, com a Andorra, on ningú t'obliga a parlar català perquè això és la llibertat", ha ressaltat.

La presidenta de la comunitat d'ucraïnesos al Principat també ha alertat que hi ha persones procedents de Rússia per tot el món, per la qual cosa, si es permet el que està succeint actualment al país de l'est d'Europa, "Putin podria fer servir aquest argument per entrar a qualsevol país en nom de la defensa de la seva gent".