Concòrdia, un moviment jove que vol posar les persones al centre de la política

Andorra la VellaConcòrdia, un moviment ideològic format per joves amb la voluntat de canviar el model de país actual, s'ha presentat aquest dimarts davant de la població al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. A l'acte hi han participat més d'un centenar de persones, entre les quals s'han pogut veure cares conegudes del panorama polític com els cònsols d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili i Joaquim Dolsa, o la consellera del PS + I de la capital, Dolors Carmona.

Els membres de la possible futura formació política, que té la voluntat de presentar-se a les pròximes eleccions, ha transmès als assistents les seves bases ideològiques, amb una clara aposta per promocionar un canvi de model de país posant els ciutadans al centre i qüestionant, almenys en part, les accions polítiques de l'última dècada. Així doncs, Cerni Escalé, Cerni Cairat i Pol Bartolomé, entre altres, han posat l'accent en la protecció de l'entorn natural del Principat, un bé que consideren que es troba en perill a causa dels grans volums de construccions que s'estan duent a terme i els que es projecten, la millora de les condicions de vida de la població, la crisi actual i, com no pot ser d'una altra manera, el compromís amb els orígens i la identitat del país, fent especial èmfasi a l'herència dels padrins, "per qui hem aconseguit arribar fins on som ara".

També han posat entre les cordes el futur acord amb la Unió Europea, del que no hi estan en contra perquè es defineixen com a 'europositius', però consideren que s'hauria de replantejar perquè contempli i garanteixi la sostenibilitat del país. Un altre dels punts clau de la presentació ha estat la problemàtica de l'habitatge, la qual han manifestat que és fruit "d'una crisi d'inversió estrangera", l'excés en el model turístic i pèrdua de l'anomenada "democràcia".

Quant als pròxims passos, el moviment iniciarà un procés de reflexió per marcar les bases clares i començar a caminar amb força cap a les pròximes eleccions, a les que, si se celebren, tal com està previst, entre desembre i març del 2023, esperen tenir un paper dintre del panorama polític. "L'important no és ser d'esquerra o de dretes, sinó el que fan els teus fets", han declarat, amb la vista posada a donar veu a la ciutadania i construir una formació "valenta" que treballi pel poble, "més enllà de famílies i del gruix de la cartera".