El concurs per al giny al pic de Carroi continua endavant

El concurs per a la concessió del telefèric del pic de Carroi es podria convocar aviat, tal com ha explicat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que ha afegit que ja s’ha constituït la comissió integrada pel cap de Govern, Xavier Espot, i els cònsols majors de la Massana i d’Andorra la Vella perquè cadascuna de les parts faci la feina que els pertoca. En aquest sentit, la cònsol major ha afegit que al Govern li correspon declarar d’interès públic el projecte i que els dos comuns també han començat la “selecció d’un advocat” que haurà d’adaptar el plec de bases per convocar de manera ràpida el concurs.

Marsol ha manifestat que en una primera fase es construiria el telefèric fins al pic de Carroi però que es “deixa oberta” la possibilitat que el comú de la Massana pugui, després, impulsar la connexió amb l’estació de Pal. La cònsol major ha reiterat que aquest projecte “és a cost zero” per al comú; “al contrari”, ha remarcat, la corporació “cobrarà un cànon”. A més, ha manifestat que un cop es faci el concurs i es tinguin les propostes es farà una exposició pública perquè els ciutadans puguin fer al·legacions. El plec de bases preveurà “dos o tres llocs de sortida” que proposarà el comú en terreny comunal però és previst, també, que els ofertants puguin proposar altres punts de sortida. Marsol ha afegit que quan es tregui el concurs s’haurà de donar a les empreses uns mesos perquè puguin presentar les seves ofertes i, en aquest sentit, ha avançat que hi ha privats interessats en poder plasmar aquest projecte. Fer la primera fase, ha afegit, ha de ser ràpid, ja que “no hi ha massa pilones”. Amb aquest projecte, ha conclòs, Andorra la Vella podrà “tenir un mirador espectacular”.

Des del PS+Independents s’ha posat en relleu que no s’acaba de veure la finalitat d’aquest giny. En aquest sentit, Dolors Carmona ha manifestat que “si no és per pujar a pistes, fer un giny per pujar al Carroi no acabem de veure el per què”. A més a més, ha destacat que caldria “veure el projecte en la seva globalitat” i l’impacte que pot tenir i un cop estiguin tots aquestes elements sobre la taula prendre una decisió. “No ens agradaria que s’iniciés el projecte amb improvisació”, ha destacat Carmona.

Obres al voltant de The Cloud

Carmona i la seva companya de files, Lídia Samarra, també s’han mostrat crítiques amb altres obres públiques com la que s’ha fet als voltants dels carrers on s’havia de construir The Cloud. En aquest sentit, han criticat el “ sobrecost” de 177.000 euros en els treballs, ja que creuen que no es tracta realment d’ imprevistos sinó de qüestions que la majoria hauria d’haver previst. En aquest sentit, Marsol ha destacat que no hi ha hagut “cap sobrecost” i que la llei de contractació pública preveu que es pugui anar fins a un 20% més del pressupost pactat si durant l’obra sorgeixen coses no previstes. En aquest sentit, ha destacat que s’han hagut de fer treballs en el clavegueram i a la xarxa d’aigües que no estaven planificats ja que quan es va obrir es van trobar en més mal estat del previst. En aquest sentit, ha defensat que “tot és legal” i que ja es veurà en l’informe del Tribunal de Comptes.

Tancament de comptes a setembre

La sessió de consell de comú celebrada aquest dijous, la darrera d’aquest mandat, ha servit, també, per informar sobre l’estat de comptes a 30 de setembre. Tal com ha detallat la consellera de Finances, Comptabilitat, Administració i Noves Tecnologies, Maika Nin, hi ha hagut unes despeses de 36.101.069 milions i uns ingressos de 36.162.263, amb al qual cosa el superàvit és de 61.193 euros. Ha subratllat que en impostos indirectes el percentatge d'assoliment se situa en el 110% del pressupostat, gràcies, sobretot, als ingressos procedents de la construcció. Quant a la despesa, ha dit que a 30 de setembre les inversions reals eren d’11,3 milions però que a 31 de desembre s'arribarà al “90% del pressupostat, és a dir, 16 dels 17 milions pressupostats”. Nin ha detallat que l’endeutament està a 31 milions d’euros, és a dir, al 77,66% del sostre del 200% i ha anunciat que es pot tancar l’any amb 30 milions, és a dir, el 76%. En aquest sentit, ha volgut reiterar que en quatre anys “s’han invertit 40 milions d’euros i s’ha reduït l’ endeutament a 31 milions”, ja que quan va començar el mandat era de 42 milions. Durant la sessió també s’ha acordat que els preus públics es mantindran igual l’any que ve.

A l’últim, des del PS+I s’ha demanat sobre el conveni que s’està negociant per a la construcció de la passarel·la que ha d’unir la plaça del Poble i el roc dels Escolls i també la coberta del futur casino. Marsol ha destacat que s’està negociant però que no hi ha res de tancat i ha manifestat que confia que aviat se sàpiga alguna cosa sobre el futur d’aquest casino.