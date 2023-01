Condemnar Montaner per revelació de secrets danyaria més la imatge internacional d'Andorra "que el cas del ministre Jover que no pagava els impostos de la seva societat"

Andorra la VellaLa presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, s'ha reunit aquest dimecres amb els experts de l'OSCE/ODIHR que estan de visita al país amb motiu de les pròximes eleccions generals. En el marc de la torbada, la consellera general ha demanat als membres del grup una supervisió externa als comicis per evitar un risc de frau electoral, durant la votació i el recompte de vots a la Batllia, als comuns i al vot a distància. "Pensem que seria important assegurar-se que les coses es fessin de manera ordenada i controlada per evitar trampes", indiquen.

D'altra banda, Montaner també els ha informat de la seva situació judicial, essent investigada per Corts per un presumpte delicte de revelació de secrets per fer públic el sou del conseller general Ferran Costa, una realitat que afirmen, ha sorprès el grup. En aquest sentit, Andorra Endavant alerta que si la consellera general acaba essent condemnada, "podria danyar greument la imatge d'Andorra en l'àmbit Internacional", puntualitzant que la mala imatge que es transmetria seria pitjor "que el cas del ministre Eric Jover que no pagava els impostos de la seva societat".

Així doncs, exposen que la classe política andorrana hauria d'aturar aquestes "enrabiades de pati d'escola" i focalitzar-se en els problemes reals dels ciutadans que s'estan gangrenant dia rere dia..