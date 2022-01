El Consell General aprova el pressupost del 2022 amb els vots en contra de l'oposició

Andorra la VellaLlum verda al projecte de llei del pressupost pel 2022. Els grups de la majoria i els grups parlamentaris que hi donen suport han aprovat aquest dilluns a la tarda al Consell General l'execució dels comptes per l'any en curs malgrat els vots en contra dels membres del grup parlamentari Socialdemòcrata, Terceravia + Unió Laurediana + Independents, i de la consellera no adscrita Carine Montaner. El debat per a l'aprovació ha estat marcat, en gran manera, per la problemàtica de l'habitatge, en la qual han basat les seves al·legacions els socialdemòcrates, concretament el seu president, Pere López.

El dirigent vermell ha tornat a portar a l'hemicicle les cinc esmenes presentades al pressupost relatives a incentivar la construcció pública de pisos a preu assequible, malgrat que aquestes ja havien estat rebutjades en comissió legislativa. D'aquesta manera, ha destacat que la situació al país "no ha deixat d'empitjorar al llarg d'aquesta legislatura", tot recordant que a les enquestes que duu a terme el Centre de Recerca Sociològica (CRES), la preocupació per aquesta qüestió ha passat del 37 al 47% en els darrers dos anys, un percentatge que mostra "si les polítiques són eficaces o no".

Per la seva banda, des de la coalició, el conseller general Liberal, Marc Magallón, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Fillor, han defensat la tasca duta a terme pels membres de la majoria, tot rememorant les mesures impulsades fins al moment actual pel ministeri com són la congelació dels lloguers, la qual, segons ha matisat el titular de Territori calculen que ha beneficiat al 0% dels llogaters, la creació de l'Institut de l'Habitatge, o el programa per incentivar l'emancipació dels joves, el qual ja ha donat servei a 55 persones. Filloy també ha manifestat que les accions executades per l'executiu, entre elles la possibilitat de rebaixar la cessió al 0% per a pisos de lloguer, ha propiciat l'aparició de 500 nous habitatges destinats a l'arrendament que donen solucions a la població.

Tanmateix, Magallón, ha criticat la voluntat dels socialdemòcrates per reduir "a la mínima expressió" la partida destinada a la construcció del recinte multifuncional, de la qual el PS n'extrauria 33 milions d'euros per a l'edificació de més habitatges tenint en compte que "encara no hi ha un emplaçament decisiu on es faria" i "no és necessari destinar tants diners". D'aquesta manera, el liberal ha acusat als vermells de no voler incentivar la recuperació econòmica al Principat, tot destacant que es tracta d'una demanda molt requerida pel sector comercial i turístic, a banda d'esdevenir un espai "necessari per a la prosperitat d'Andorra".

Per cloure, Filloy ha avançat que des del ministeri s'estan mantenint converses amb el Fons de Reserva de Jubilació de la CASS per reconvertir l'antiga clínica de Santa Coloma en un immoble amb pisos a un preu assequible per donar servei a la població que ho requereix i ha acceptat que la solució a la problemàtica passa per una acció conjunta del sector públic i el privat, per la qual cosa considera adient haver donat facilitats als promotors perquè s'edifiquin més habitatges destinats al lloguer i no a la venda. Tot i això, López ha titllat les polítiques de la coalició governamental "d'ultraliberals" i ha acusat al cap de Govern, Xavier Espot, de "governar pels qui més tenen". "Vostè hauria de ser el cap de tots i no dels qui més tenen", ha dit.

Reducció del dèficit previst pel 2021

El titular de la cartera de Finances, Eric Jover, ha avançat durant la seva intervenció al consell general que el dèficit pel 2021 serà de 80 milions d'euros, aproximadament uns cinquanta milions menys del que es preveia en un inici gràcies a la recuperació de l'activitat econòmica dels darrers mesos amb la millora de la situació sanitària arran de la pandèmia del coronavirus. "La previsió de tancament de l'exercici 2021 era d'un dèficit de 129 milions d'euros, però amb la reactivació plasmada durant els darrers sis mesos la xifra disminueix fins als 80 milions d'euros", ha apuntat. Jover ha posat sobre la taula que el pressupost del 2022 manté una dinàmica de "cautela" davant la crisi sanitària de la Covid-19, però ha estat optimista afirmant que amb la situació actual, si no hi ha cap desgavell, "Andorra té la capacitat de créixer i créixer de pressa", tot apuntant a una recuperació prepandèmia al llarg d'aquest any.

El titular de la cartera de Finances ha destacat que la reducció del dèficit no serà una realitat gràcies a haver "retallat despeses", ans al contrari, és possible per la reactivació econòmica i la capacitat d'adaptació del país, tot recordant que en el moment en el qual la crisi sanitària va començar a millorar i es van flexibilitzar les restriccions de mobilitat, Andorra va continuar essent un atractiu pels visitants i turistes.

Per la seva banda, Montaner ha exposat que la previsió a l'alça dels ingressos que s'estima des del Govern només s'entén "amb una reforma del marc fiscal a l'alça", puntualitzant que "en un primer moment es va dir que no s'apujarien els impostos". I ha sol·licitat que se centrin els esforços i els recursos en resoldre la problemàtica de l'habitatge i en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, asseverant que "molts dels quals ja es troben per sota del llindar de la pobresa". "Estem regalant terrenys per un valor de milions d'euros durant 25 anys al projecte de Grifols quan el cap de Govern ja va afirmar que la iniciativa no aportarà beneficis o ingressos", ha apuntat. En resposta a les afirmacions de la consellera no adscrita, el conseller general i president del grup parlamentari Demòcrates, Carles Enseñat, ha assenyalat que les exposicions de Montaner "no són certes" i li ha etzibat que si acudís a les comissions de finances, "on no va mai", potser tindria més noció del que diu.

Al seu torn, el president del grup parlamentari de Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha al·legat que la formació emetria un vot negatiu al projecte de llei recordant que aquest no compleix amb el principi de legalitat que marca la llei de finances públiques, tot asseverant que el pressupost aprovat aquest dilluns "és un brindis al sol".

El ministeri de Medi Ambient, a l'hotel Casamanya

D'altra banda, Enseñat, ha refermat l'aposta del Govern per traslladar el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat a l'antic hotel Casamanya, a Ordino, tot posant de manifest que la parròquia disposa d'una clara tradició mediambiental, agrícola i ramadera, per la qual cosa és un dels espais més simbòlics i emblemàtics on acollir la seu del ministeri. D'aquesta manera, tot i posar en relleu que encara és necessari acabar de formalitzar l'acord, ha destacat que es tracta d'una "aposta ideal" que es preveu que tiri endavant en un període curt de temps, tot ressaltant que el projecte proposat per l'executiu al comú d'Ordino i al quart, els propietaris de l'hotel, "és el model d'iniciatives dinamitzadores per les quals apostem i lluitem".