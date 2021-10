El conseller de la comunitat portuguesa crida a la mobilització de la població lusa per protestar pel tancament de l'ambaixada

Andorra la VellaFa 10 anys, el 13 d'octubre de 2011, era notícia...

El conseller de la comunitat portuguesa a Andorra, José Manuel da Silva, ha fet una crida a la mobilització de la població lusa per protestar contra el tancament de l'ambaixada i el consolat de Portugal a Andorra. Da Silva ha lamentat la decisió del govern portuguès que provocarà que 'els nostres drets com a ciutadans tornaran a una realitat que fa vint anys que no es produïa'. De fet, el conseller recorda que a partir de l'1 de gener del 2012, els 14.000 portuguesos que viuen i treballen a Andorra s'hauran de desplaçar a Barcelona o Tolosa per realitzar qualsevol tipus de tràmit.

José Manuel da Silva deixa clar en un comunicat que no deixarà de lluitar i per aquest motiu està buscant suports en el moviment associatiu de la comunitat portuguesa per engegar accions que permetin que a Andorra hi quedi una representació de la xarxa consular. Da Silva apel·la a 'la unitat de tots els portuguesos' per tirar una tasca endavant que ha qualificat de complicada i vital. Així mateix, el conseller deixa clar que aquesta no és una lluita contra el govern ni l'ambaixador, sinó que 'és una lluita pacífica i reivindicativa per mantenir els drets elementals dels residents portuguesos al Principat d’Andorra'.