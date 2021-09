Costa acusa López de plagiar el programa electoral d'Íñigo Errejón del 2019 en el seu discurs

Andorra la VellaEl president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha aprofitat el torn de rèplica d'aquest dijous a la tarda al Consell General, en el marc del debat d'orientació política, per acusar el cap de l'oposició, Pere López, de plagiar una part del discurs que el líder socialdemòcrata ha fet durant la seva intervenció a la cambra legislativa. Concretament, Costa ha llegit alguns dels punts del discurs de López que es corresponien a la seva proposta d'Acord Verd i tot seguit n'ha fet una traducció al castellà, que es corresponia, ha dit, amb una proposta electoral de la formació espanyola 'Mas Madrid', que lidera Íñigo Errejón, titulada 'Un acuerdo verde para España”.

El president del grup liberal ha mostrat a l'hemicicle el document amb el qual la formació madrilenya, juntament amb els ecologistes d'Equo, es van presentar a les eleccions espanyoles del 2019. Complementàriament, el partit Liberals d’Andorra ha titllat d’”escàndol” el suposat plagi i ha acusat López de “copiar literalment” el programa electoral d'Errejón.

Programa electoral de Más Madrid i Equo, del 2019

Un cop acabada la jornada a l'hemicicle, en declaracions als mitjans, Pere López ha explicat que “no hi ha res a inventar. La nostra aposta és un document que s'anomena Green New Deal, que es va publicar el 2009 a les Nacions Unides. Es pot consultar, com hem fet nosaltres i com han fet altres partits polítics de molts països que creuen en una transició ecològica”.