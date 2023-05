Crítica de Vox perquè a l'ambaixada espanyola les paperetes més visibles són del PP i del PSOE

Andorra la VellaPersones afins a Vox Andorra han fet pública la seva denúncia per com estan situades les paperetes a l'ambaixada espanyola per al vot a les eleccions municipals i autonòmiques. La queixa es fonamenta en que hi ha paperetes per al vot en 15 comunitats diferents, però, segons els seguidors de Vox, les úniques que estan separades cadascuna en una pila diferents són les del PP i el PSOE. La resta de partits, presumptament, tenen totes les paperetes en una sola pila i per tant cal remenar per trobar el vot quan es vol apostar per un partit que no sigui el PP o el PSOE. Suposadament, els militants de Vox haurien comunicat la queixa al personal de l'ambaixada i la suposada resposta hauria estat que arriben així i ningú es dedica a separar les paperetes per partit.