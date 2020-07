La decisió de la UE sobre el límit de catrons de tabac podria ser abans que acabi l'estiu

El cònsol menor encampadà, Jean Michel Rascagneres, ha opinat aquest divendres sobre la possible reducció de cartons de tabac que els francesos podran introduir al seu país a través d'una esmena aprovada per l'Assemblea Nacional Francesa. Ha assegurat que "el comú no té cap posició oficial" a banda de "demanar que es pugui mantenir la franquícia actual". Segons ell, la decisió definitiva es prendrà abans que acabi l'estiu i s'ha mostrat convençut que la Unió Europea mantindrà l'entrada de quatre cartons per persona al país. "La política de la UE és preservar al màxim la llibertat de circulació de mercaderies", ha explicat, tot afegint que "és difícil saber com pot acabar".

El que està clar és que si finalment l'esmena és acceptada per la UE, "sembla difícil que Andorra no es vegi afectada" i, en especial, el Pas de la Casa. Rascagneres ha recordat que el negoci del tabac genera al voltant de 100 milions d'euros en el pressupost de l'Estat cada any i l'afectació que tindria "rebaixar l'entrada a mig cartó per persona" seria notable, ha conclòs.



Encamp aportarà 1,5 milions d'euros al fons solidari del Govern i aprova una rebaixa dels salaris del 10%

D'altra banda, Encamp aportarà finalment 1,5 milions d'euros al fons solidari del Govern per fer front als efectes de la Covid-19. Així ha quedat palès en la sessió de consell de comú que la corporació ha celebrat aquest divendres al Pas de la Casa. Tot i això, la majoria només ha comptat amb el vot favorable d'Agrupament Encampadà, ja que els consellers del Partit Socialdemòcrata+Independents, David Rios i Enric Riba, han decidit abstenir-se perquè, segons ells, aquesta és una decisió que s'ha pres de manera "unilateral" entre tots els cònsols i no s'ha treballat ni en les comissions ni en les juntes de govern. Per fer front a aquest pagament, el comú haurà de demanar una línia de crèdit extraordinària sempre i quan no es disposi d'aquest import en els comptes de tresoreria en tancar l'any. Durant la sessió també s'ha aprovat la reducció salarial d'un 10% dels cònsols i consellers fins al mes de desembre.



Tal com ha explicat la cònsol major, Laura Mas, l'import d'1,5 milions d'euros que s'aportarà a l'executiu repercutirà directament en els ciutadans d'Encamp i el Pas de la Casa. Es tracta, per tant, d'un "acte de solidaritat", ja que cal tenir en compte que el Govern, només entre els mesos de maig i juny, ha aportat un total de 2,8 milions d'euros a la població de la parròquia que s'ha vist afectada per un ERTO. Tot i això, el PS ha mostrat "dubtes" que aquests diners acabin repercutint en els habitants d'Encamp, ja que la formació socialdemòcrata és partidària que sigui la corporació qui distribueixi aquests diners directament a la ciutadania. Així mateix, Rios ha argumentat que l'aportació de 2,8 milions d'euros per part del Govern "no ho veiem com a res extraordinari", ja que "entenem que entra dins de l'àmbit de les seves competències". Per la seva banda, la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, ha reconegut que aquest "és un gest que s'havia de fer".



La rebaixa salarial del 10% fins a finals d'any ha estat aprovada per assentiment. Segons ha detallat Mas, aquests diners es destinaran a la partida de prestació social del comú i s'empraran, entre d'altres, per donar suport a les famílies més necessitades pel que fa a les activitats d'estiu dels infants i les extraescolars un cop s'iniciï el nou curs acadèmic. En aquest sentit, Rios ha assegurat que la situació actual requereix "un gest de la classe política", i ha recordat que tots els consellers del PS dels diferents comuns ja es van reduir el sou en aquest percentatge, de manera voluntària, el mes passat. A més, Riba s'ha mostrat partidari d'allargar en el temps la reducció del salari, malgrat que la finalització al desembre de la mesura està fixada per llei.