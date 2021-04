Dietari d’un periodista el dia gran de la Cimera Iberoamericana celebrada a Soldeu (Andorra)

Dimecres, 21 d'abril. Celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de Govern. Soldeu. Andorra.

8h. Mirar el correu i veure que hi ha dos comunicats de la nit/matinada anterior de la Cimera que s’haurien de passar al diari. Pensar que hi ha companys de professió que van plegar més tard que jo. Sentir-me egoistament una mica millor.

9h. Baixar a Andorra la Vella, a la redacció del diari. Trànsit saturat de cotxes al carrer de la Unió, entre la rotonda del Quilòmetre 0 i la Dama de Gel. Deduir que, encara que els que ens dediquem a la comunicació a Andorra no ens ho sembli, la vida avui continua exactament igual que qualsevol altre dia per a la majoria de la societat d’aquest cantó del Pirineu.

9.20. Arribar a la redacció i no trobar lloc per aparcar. Segona senyal que ratifica la deducció feta 20 minuts abans. Deixo el cotxe en zona de càrrega i descàrrega pensant que ‘només seran dos minuts’.

9.22h Repassar l’actualitat, perquè segur que han passat coses a la resta del món, i llegir que l’Audiència Nacional processarà la família Pujol Ferrussola i que la interlocutòria assenyala Andorra com un dels centres on hi va haver més moviment de diners. Notícia que obliga a reestructurar la portada i deixar aparcada la informació sobre la Cimera.

10h. Sortir de la redacció i fixar la mirada al parabrises del cotxe.

10.01h. Respirar alleugerit. Relaxar-me, fins al punt de deixar el cotxe al mateix lloc i aprofitar per anar a esmorzar al bar de davant. Pensar que si hi ha contacte visual la multa és fàcilment evitable.

10.35h. Primera senyal que s’està fent una Cimera al país. Condueixo, i a l’alçada d’Encamp veig pel retrovisor que em segueixen set motos de policia. Si la qualitat de la imatge no és molt bona, demano al lector que empatitzi amb la situació i es faci càrrec del que pot ser treure el mòbil de la butxaca i fer una foto a sis policies que et segueixen sense aixecar sospites.

10.45h Arribar a Soldeu i el termòmetre del cotxe assenyala 5 graus. Sortir del cotxe i un aire fred em pica la cara. La pandèmia com a excusa. Ara entenc perquè el 90% dels caps d’Estat i de Govern llatinoamericans, especialment els caribenys, s’han escaquejat de venir a Andorra.

10.52h. Aparco a 200 metres dels hotels on hi ha l’star system. Soldeu no està ni molt menys blindat. Quatre policies que peten la xerrada són l’única senyal que alguna cosa es cou en aquest poble canillenc. Això, i tanques metàl·liques que prohibeixen estacionar davant dels hotels en qüestió. Cap problema per aparcar. Ningú a la cua per acreditar-me. Veig un home treballant la terra i m’adono que no tothom a Soldeu està pendent de la Cimera.

11h. Ep. És per aquí.

11.05h. El primer ministre portuguès, António Luís Santos da Costa, parla al carrer amb periodistes portuguesos. No soc lluny de la sala de premsa.

11.10h. Aquí.

11.15h La sala de premsa habilitada al hall de l’Sport Hotel té una trentena de taules. 150 periodistes acreditats, la meitat dels quals treballen per enviar les seves cròniques als seus mitjans. L'altra meitat és al bar de l'hotel. Hi ha cafè i pastes, gratis.

11.20h. Hi ha dos bars oberts a Soldeu. Vaig a un d’ells a fer un cafè. La cambrera em diu que la resta estan tancats “no per això que fan avui sinó per la pandèmia”. Em cobra 1,50 euros pel tallat i dedueixo que són bona gent perquè no han inflat els preus aprofitant l’avinentesa de la Cimera i l’alt poder adquisitiu de la majoria de convidats. “Som dels pocs que estem oberts i som els més guapos”, em diu. Apareix una alerta al mòbil que augura pluja a les 13h.

12h. Torno a la sala de premsa i ens criden per pujar a l’autobús que porta els periodistes a Montaup, perquè els mandataris dinaran a la Borda del Pi. M’enduc una decepció quan m’informen que els periodistes no dinarem a la mateixa borda que els líders i que només anem a Montaup a fer-los una foto.

12.46h Surt l’autobús dels periodistes. Entenc que les coses de palau van molt a poc a poc.

13.15h. Google encerta la previsió i a mig camí comença a ploure. Xirimiri.

13.26h Arribem al restaurant. Com que les autoritats ja s’esperen per a la foto, els càmeres i els fotògrafs corren els 300 metres que separen l’aparcament del restaurant on s’han de fer la foto.

13.31h L’acte de la foto ha durat dos minuts i mig. Els càmeres no han tingut temps de desplegar el trípode per gravar imatges. El servei de protocol i de seguretat ens fa fora de males maneres. Les autoritats no es volen mullar.

13.33h. Les autoritats entren al restaurant per dinar i els gràfics pugem a l’autobús per tornar a Soldeu. És d’admirar l’aplom amb què els periodistes ens prenem un ofici, a vegades tan sofert com aquest, especialment quan es tracta de cobrir actes polítics d’aquesta transcendència. Durant la tornada, per la carretera de corbes i després de dues hores invertides per fer una foto, tothom està callat. Els fotògrafs ni tan sols poden revisar el material enregistrat perquè amb tanta corba es maregen. El servei que es dedica a protocol hauria d’entendre que l’acte del restaurant es fa perquè la foto de les autoritats amb el rerefons muntanyenc sigui portada dels diaris de l’endemà a diversos països del món. Sense foto, l’acte no existeix. Si veieu aquesta foto aquest dijous als diaris o un vídeo a les notícies, sapigueu que s’ha fet i enregistrat en dos minuts.

13.51h. Arribada a Soldeu. Escriure quatre línies sobre la temptativa d'acte a Montaup.

14.50h. Aconsegueixo que l’organització em passi un tiquet perquè un dels dos restaurants oberts de Soldeu em faci un entrepà i no l’hagi de pagar. Mentre espero demano una canya de cervesa, mal tirada, que em costa 2,80 euros.

15.30h menjo l’entrepà.

15.40. cafè.

15.55. Començo a escriure aquest dietari.

16h. Comença el plenari, les intervencions dels caps d’Estat i de Govern, que se celebra a l’hotel del davant on hi ha la sala de premsa. Seguim els parlaments des d’una pantalla. Recordo aquella famosa roda de premsa del plasma d’aquell expresident espanyol.

18.20h. Publico refregits de comunicats que envia el departament de comunicació de la Cimera, amb una orella posada al plasma. Escolto Espot (cap de Govern d’Andorra), Grynspan (secretària general iberoamericana) i cinc mandataris llatinoamericans random. N’hi ha 22. Faig la resta mentalment: en queden 17. Fins ara ho intuïa i ara ja sé del cert que avui plegaré tard.

18.50h. Intervé Miguel Díaz-Canel, president de la República de Cuba, i falla l’àudio. Planeja sobre la sala l’ombra de l’imperialisme. Afortunadament, el bloqueig dura pocs minuts i es pot escoltar la meitat del parlament cubà. Díaz-Canel parla d’innovació i desenvolupament econòmic i social. Però la part de les vacunes Covid, que Cuba ja té a punt, no s’ha pogut escoltar. Sí que ha arribat el missatge de solidaritat i de cooperació que l’illa caribenya ha tingut amb la comunitat internacional amb l’enviament de brigades de sanitaris als països que els ho han requerit, entre els quals, Andorra.

En algun moment de la tarda em crida l’atenció un missatge que intenta no ser una declaració d’intencions. El fa el president espanyol, qui diu que els drets de propietat intel·lectual han d’ajudar i no frenar la distribució de vacunes.

21.11h. La ronda de mandataris l’acaba Paraguai. Per endavant, els torns de rèpliques.

21.15h. En resum, la majoria de mandataris han incidit en la dificultat d’accés a les vacunes contra la Covid que tenen els països de rendes mitjanes i baixes. S’han queixat de l’efectivitat del projecte Covax i han reclamat una redistribució igualitària de les vacunes. També han parlat de la lluita contra el canvi climàtic i de la importància de la innovació per a un desenvolupament sostenible.

21.32h. L’organització concedeix deu preguntes a la premsa acreditada, a repartir: cinc telemàticament i les altres cinc es faran de manera presencial. Als mitjans andorrans els en corresponen dues. Consensuem que les facin els companys de la televisió andorrana i del Diari, i que preguntin pels beneficis que ha reportat l’esdeveniment al país, si s’ha aconseguit que Portugal faciliti vacunes al Principat i si arribarà algun fons europeu.

21.47h. La República Dominicana agafa el relleu d'Andorra com a organitzadora de la propera Cimera. Acaba l'acte oficial. Falta la roda de premsa de valoració del cap de Govern, Xavier Espot.

22.30h. El company del Diari que ha fet la pregunta, Eduard Piera.

23.03h. Acaba la roda de premsa de Xavier Espot. Em queda escriure un article sobre aquesta roda de premsa. Passar al diari el teletip amb el resum dels principis aprovats pels mandataris iberoamericans. I acabar aquest dietari.

23.45h. Els companys de l'Agència de Notícies em donen un cop de mà i ja només em queda acabar aquest dietari.

00h. Soldeu la nuit no seria la Montmartre de la bohème, o sigui que me'n torno cap a casa que demà al matí hi ha convocada una roda de premsa.