Eslovènia celebra el 30è aniversari de la seva independència a Sant Julià

Sant Julià de LòriaL'església parroquial de Sant Julià de Lòria ha acollit aquest dijous a les 18 hores un concert de la violinista eslovena, Klara Gomboc, per commemorar el 30è aniversari de la independència d'Eslovènia. L'acte ha comptat amb la presència de l'ambaixador d'Eslovènia a Espanya i Andorra, Robert Krmelj, i de la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, així com de l'ambaixador espanyol, Àngel Ros, i del francès, Jean-Claude Tribolet. Tal com ha declarat el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, aquesta ha estat la primera vegada que Sant Julià acull un acte d'aquestes característiques amb la recepció d'un ambaixador.

De fet, un dels motius principals pels quals s'ha escollit Sant Julià de Lòria han estat els mosaics que hi ha l'església de la parròquia, els quals estan fets per l'artista eslovè, Marko Ivan Rupnik. "Estem molt contents de poder estar a Andorra i en aquesta església que té un toc eslovè", ha manifestat Krmelj, afegint que aquesta església uneix els dos territoris en un sentit artístic i espiritual. Aquest també ha estat el primer acte que ha fet l'ambaixada eslovena en territori andorrà, i a banda de celebrar el 30è aniversari de la independència del país, també coincideix amb l'any que Eslovènia ostenta la seva segona presidència al Consell de la Unió Europea.

L'acte ha comptat amb parlaments i tot seguit, Gomboc ha ofert un concert amb cançons populars eslovenes. A més, a l'inici de l'acte també ha interpretat l'himne eslovè i l'andorrà. A l'exterior de l'església s'han exposat diverses fotografies d'Eslovènia des dels pics alpins fins a la costa mediterrània. El concert ha estat gratuït i l'aforament al temple ha estat limitat seguint les mesures sanitàries.