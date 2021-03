Espot diu que la visita dels reis espanyols arriba "en molt bon moment"

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat aquest dijous, durant el transcurs de la visita que els reis d'Espanya estan fent al país, que aquesta trobada "arriba en un bon moment", ja que "Andorra ha fet els deures" des del punt de vista dels compromisos internacionals i, per tant, aquesta trobada ho ve a ratificar. "Els caps d'Estat espanyols venen a confirmar quan la feina està feta i amb Espanya fa molt temps que està feta, tenim plena col·laboració en molts àmbits", ha manifestat Espot, recordant que és precisament amb Espanya, França i Portugal amb qui Andorra té més relació internacional i que després d'haver rebut les visites dels caps d'Estat de França i Portugal faltava que es pogués rebre la visita del rei d'Espanya.

Espot ha recordat que aquest dijous a la tarda hi ha prevista una trobada entre ell i el rei i en aquest sentit ha volgut incidir que el "cap d'Estat està desvinculat d'ideologia política, i per tant tractarem temes no excessivament polítics sinó globals i que fan consens". D'aquesta manera, ha manifestat que les qüestions polítiques i de l'actualitat quotidiana "no fan objecte de discussió amb un cap d'estat" i així ha puntualitzat que aspectes com la mobilitat amb Catalunya "no estan a l'agenda" però ha avançat que "segurament (el rei d'Espanya) s'interessarà per situació de la mobilitat" i se l'informarà "però no en clau de queixa o reivindicació perquè l'objectiu no és aquest".

Al seu torn, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha destacat que ha estat "una visita curta però intensa" en la qual per exemple el rei s'havia interessat "pels comuns, si érem similars als municipis espanyols, i li he explicat que tenim més competències que els municipis espanyols, que tenim un altre concepte", ha explicat la cònsol. "Hem parlat una mica de tot, i també li hem explicat el projecte del pic de Carroi perquè ell és un amant de l'esquí amb la idea de veure si podem connectar amb l'estació de Pal", ha manifestat Marsol, que ha afegit que per a Andorra la Vella, com a capital, és "important" que quan hi aquest tipus de visita facin el seu pas per Andorra la Vella.

Els reis d'Espanya, Felip VI i Letizia, han arribat aquest dijous al migdia a Andorra acompanyats de la ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya, Arancha González Laya. La primera parada de la visita reial ha estat a Casa de la Vall on han estat rebuts pel copríncep episcopal, Joan Enric Vives, i el representant del corpíncep francès, Patrick Strozda, i posteriorment pel cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé. A l'exterior de Casa de la Vall s'ha dut a terme un acte en què s'han interpretat els himnes nacionals d'Espanya i Andorra, i s'han fet les salutacions de les dues delegacions. Posteriorment, s'ha fet una trobada de cortesia a l'interior amb la síndica general. I es farà la salutacions dels presidents dels grups parlamentaris i la visita a l'interior de Casa de la Vall.

Després de la visita a Casa de la Vall, els reis d'Espanya Felip VI i Letizia, han visitat el comú d'Andorra la Vella, on han estat rebuts pels cònsols Conxita Marsol i David Astrié. Durant la visita els reis s'han interessat per certes qüestions com per exemple si la seu del comú havia estat sempre l'actual o quantes persones viuen a la parròquia. Els cònsols han aprofitat per explicar-los quines competències tenen els comuns i fins i tot el projecte de telefèric al pic de Carroi. A l'exterior del comú han estat moltes les persones que s'han aplegat per saludar els reis, que han trencat el protocol i s'hi han apropat a saludar-les.