Exteriors repatria tots els turistes ucraïnesos

Andorra la VellaEl ministeri d'Afers Exteriors ja ha gestionat la repatriació de tots els ucraïnesos que es trobaven al país de vacances o treballant quan va esclatar el conflicte a la seva terra natal. Ho afirma el consol honorari d'Ucraïna a Andorra, Antoni Zorzano, qui exposa que durant la jornada d'aquest dimarts van abandonar el país les últimes 31 persones, tot i que reconeix que no és coneixedor del nombre exacte de ciutadans d'Ucraïna que hi havia al Principat, per al qual cosa tan sols pot estimar que se situaven entre 200 i 300. "Tots volien tornar a casa, tot i ser conscients que el seu país està en guerra", comenta.

A més, ha exposat que a través de les tasques d'assistència que ha realitzat al llarg dels darrers dies, sempre amb la supervisió del ministeri i "guardant el lloc que em pertoca", molt residents del país en conflicte, aproximadament un centenar, van contactar amb ell per intentar cercar una solució a la seva situació. "Quan venen de vacances arriben al Principat sense efectiu, ja que ho tenen tot contractat prèviament i, en principi, no ho necessiten, però amb l'esclat del conflicte es van trobar en un moment precari i, per si no era suficient, tampoc els funcionaven les targetes de crèdit", ha assenyalat, apuntant que aquest "inconvenient" ha estat resolt pel ministeri amb "molta diligència" fent-se càrrec de les despeses necessàries.

El cònsol honorari explica emocionat i a títol d'anècdota, que un senyor es va fer mal a la cama i "el vaig portar a un radiòleg perquè l'atenguessin i quan em disposava a pagar, el metge em va dir que no feia falta que abonéssim l'import". En aquest sentit, fa valdre la gran solidaritat de la població del país, els quals "s'han posat a disposició de la necessitat des del primer moment, aportant tot allò que està a les seves mans".