FEDA assumirà la gestió directa Ctrasa

Andorra la VellaFEDA assumirà la gestió directa del Centre de Tractament de Residus d'Andorra (Ctrasa) i passarà a ser-ne una de les seves filials després que el Consell General hagi aprovat el projecte de llei per a l'adaptació de la societat pública Ctrasa com a instrument de gestió directa. Aquest projecte de llei s'ha aprovat amb l'esmena presentada pel grup parlamentari socialdemòcrata, que estableix que l'executiu haurà de fer un pla d'ordenament i obsolescència de Ctrasa del 2022 al 2035 perquè vagi connectada amb la llei d'economia circular que actualment es troba en tràmit parlamentari.

En la seva intervenció, la ministra d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha reconegut que el text s'ha tirat endavant per les recomanacions del Tribunal de Comptes, que demanava canviar el règim actual de la concessió. "La distribució actual de la societat fa que el règim de concessió no tingui sentit", ha manifestat, ja que la totalitat de les accions ja eren públiques. Concretament, el Govern disposava del 28,3% i FEDA disposava de la resta de les accions. En aquest sentit, la societat passarà al 100% a mans de FEDA, i aquesta ja té previst un pla d'acció per incrementar la producció energètica del centre, amb més energia elèctrica i tèrmica. "L'increment de la producció d'electricitat al país és una necessitat per fer front a la volatilitat dels preus de l'electricitat als països veïns", ha indicat la ministra. A més, aquest pla d'acció de FEDA contribuirà a reduir els residus.

Per la seva banda, el conseller general del PS, Roger Padreny, ha felicitat que s'hagi aprovat l'esmena presentada pel seu grup que lliga aquesta llei amb la futura llei d'economia circular que s'està treballant, "amb una voluntat clara d'implementar una nova política de residus" en una futura llei basada en la prevenció, la reutilització i el reciclatge. Per aquest motiu, l'esmena encomana que el Govern elabori un pla d'ordenament i obsolescència en un termini de nou mesos pel període del 2022 al 2035. En la seva intervenció, Padreny ha remarcat que l'executiu sigui decidit en aquestes polítiques de reducció de residus i "esperem veure un avenç constant en la planificació, el tractament i la gestió dels residus andorrans". Aquest projecte de llei ha estat aprovat per assentiment per tots membres i partits del Consell General.

Adaptació de la nomenclatura del Tabac

D'altra banda, també s'ha aprovat per unanimitat el projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum d'impostos especials, de control de les mercaderies sensibles i de regulació de l'establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac. Aquesta nova llei breu té com a objectiu donar compliment a la normativa andorrana i alinear-se al que estableix la nomenclatura del reglament europeu respecte els nous productes de tabac. Concretament, es tracta d'incloure dins el codi de duana els nous productes de tabac com els destinats a ser inhalats sense combustió.

El ministre de Finances, Eric Jover, també ha manifestat que un altre dels objectius de la llei recau en l'harmonització dels productes a fi que tinguin la mateixa càrrega fiscal i que no suposin un risc a les finances de l'estat.

Proves educatives el dia de la Constitució

Finalment, els membres del Consell General han aprovat el projecte de llei de modificació de la Llei de declaració del dia de la Constitució. L'objectiu és regular una altra excepció per aquest dia en matèria educativa, ja que ara només s'aplicava en activitats relacionades amb el turisme. D'aquesta manera, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha defensat que una de les grans riqueses del país és disposar de diferents sistemes educatius. Per tant, s'ha modificat la llei i s'ha incorporat el supòsit que els sistemes educatius del país puguin dur a terme proves oficials que han de tenir lloc el dia de la Constitució, el 14 de març.

