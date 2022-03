Filloy recomana als ciutadans que pateixen incompliments amb les pròrrogues de lloguer que s’adrecin a l’Oficina de l’Habitatge

Andorra la VellaEl grup parlamentari Socialdemòcrata, de boca del seu president, Pere López, ha qüestionat el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, aquest dijous, en sessió ordinària al Consell General, per les queixes difoses fa uns dies pel Raonador del Ciutadà que concerneixen a incompliments de la pròrroga d’un any dels contractes de lloguer. “Què està fent el Govern per garantir que la mesura de les pròrrogues és eficaç? Perquè arriben casos de propietaris que no la respecten. Alguns propietaris estan aplicant un increment del preu dels lloguers o una rescissió de contracte que legalment no és possible”, ha preguntat López. El ministre Filloy ha replicat que l’Executiu ha posat a disposició del ciutadà l’Oficina de l’Habitatge, “perquè acompanyi aquestes persones i afrontin la situació davant dels propietaris”.

López ha insistit amb el volum de queixes sobre aquesta problemàtica que ha recollit el Raonador. “Mai hem estat tan malament a Andorra en matèria d’accés a l’habitatge. El 2021 es va assolir un màxim històric de 150 ciutadans que es van adreçar al Raonador per queixar-se. En només dos mesos s’han produït la meitat de les demandes que s’havien produït l’any anterior. Si segueix aquesta projecció podria triplicar-se aquesta xifra durant aquest exercici”, ha argumentat el dirigent socialdemòcrata.

Filloy ha insistit que el Govern ha aplicat diverses mesures per contenir aquest problema. “Si cal tornarem a prorrogar la congelació dels contractes de lloguer, si cal augmentarem els ajuts a l’Habitatge i continuarem impulsant l’habitatge de protecció oficial. Hem creat l’Oficina de l’Habitatge per poder assessorar la ciutadania i la llei de l’Institut Nacional de l’Habitatge encarregava el Govern incloure la mediació en aquest tipus de conflictes, que també és un mecanisme per solucionar-ho”. Finalment, el ministre ha avançat que preparen una campanya de comunicació, que difondran per la premsa i les xarxes socials, perquè tant inquilins com propietaris coneguin quins són els drets i els deures sobre la pròrroga del contracte de lloguer que la llei els atorga.

Durant la sessió al Consell d’aquest dijous, des del grup socialdemòcrata també s’ha preguntat per l’increment de les tarifes de les places públiques als centres sociosanitaris del país. “No recordem que la mesura estigués al seu programa electoral ni tampoc a l’H23, i que l’apugin 646 euros mensuals per als usuaris, sense haver-ho parlat prèviament amb els interlocutors afectats, com l’associació de la Gent Gran, i després de dos anys de pandèmia, hi haurà moltes famílies que no podran assumir-ho”, ha qüestionat López.

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarès, ha respost que l’increment respon a motius “jurídics i tècnics i corresponen a un criteri de coresponsabilitat i de sostenibilitat del model. Les tarifes no estaven adaptades a la llei de serveis sociosanitaris i ara hi ha una redistribució dels costos”. Pallarès ha acusat López de “crear alarmisme” i ha garantit que l’increment de les tarifes “només afectarà les famílies que tinguin recursos per afrontar-ho, perquè Govern no deixarà ningú de banda i continuarà ajudant qui ho necessiti”.