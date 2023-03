Fora de la primera línia

Andorra la VellaEstar en primera línia de política no és gens fàcil. El parlar en públic, la gestió de l’erari i la pressió… per això, cada quatre anys, quan és el moment de tornar a fer les llistes electorals, sempre hi ha persones que decideixen que, de manera definitiva o temporal, el seu camí com a servidors públics ha de fer una aturada.

Repassant les sis llistes electorals que hi ha en la comtessa del 2 d’abril, i comparant-les amb els escons que hi havia el dia que es va dissoldre el Consell General de les Valls d’Andorra, hi ha un nombre significatiu de representants públics que no formaran part del nou hemicicle.

Una de les absències més destacades és la de qui fou la Síndica General en els darrers quatre anys: Roser Suñé. La segona autoritat del país ha anunciat que es jubila i de ben segur que el seu tarannà moderat i de consens es trobarà a faltar en la vuitena legislatura. Tampoc hi serà la subsíndica, Meritxell Palmitjavila. En la bancada de Demòcrates per Andorra, també s’ha produït alguna baixa més, com és el cas d’Ester Molné, qui després d’una legislatura deixa l’activitat parlamentària. Joan Carles Ramos, que va entrar quan Jordi Torres va jurar com a ministre, tampoc es presenta.

El fet que Terceravia i Unió Laurediana no es presentin als comicis implicarà que un dels consellers de més trajectòria pública abandoni la primera línia, almenys de moment. Es tracta del líder lauredià Josep Pintat, que després de vuit anys com a conseller General, no formarà part de l’hemicicle. Amb ell, també deixen la política parlamentària els seus companys de grup Joan Carles Camp i Oliver Alís.

En clau de partits, el trencament entre Liberals i Acció, produït en el tram final de la legislatura, també han acabat provocant canvis en les llistes electorals de fa quatre anys. El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha decidit fer també un pas al costat i no serà elegible el 2 d’abril, com tampoc ho serà el ministre de la Presidència, Jordi Gallardo, que ja va anunciar que s’apartava de la vida política després del Congrés Liberal del trencament i que va rescatar la figura de Josep Maria Cabanes.

Dues sorpreses

En el capítol de les baixes, n’apareixen dos que han sorprès especialment. Per la joventut dels consellers, el poc temps que duien en política, i la progressió, tant parlamentària com mediàtica, que havien experimentat en el marc de la setena legislatura. Es tracta dels socialdemòcrates Roger Padreny i Carles Sànchez, que, a més a més, també han deixat el PS.

Sànchez anava com a suplent en la llista parroquial d’Escaldes-Engordany i va accedir a ser conseller general després de la renúncia de Rosa Gili per lluitar el consolat de la parròquia. Per la seva part Padreny formava part de la llista nacional del PS,i ha estat un dels parlamentaris més actius, representant el Principat en diferents fòrums internacionals, fa el salt a l’advocacia.

Els partits que ja no hi són

La sorpresa de la no concurrència de la Terceravia + Unió Laurediana de Josep Pintat suposa la fi de la presència d’una formació netament de Sant Julià de Lòria en les institucions nacionals. Un tancament de cicle. Però aquesta no és l’única formació que fa quatre anys va concórrer als comicis i que, actualment, ja no es presenta.

Units pel Progrés d’Andorra, d’Alfons Clavera, i Andorra Sobirana, d’Eusebi Nomen, tampoc estaran en aquestes eleccions generals, ni en llista nacional, no tampoc parroquial. Sí que hi serà l’SDP de Jaume Bartumeu, tot i que en aquesta ocasió no ho farà en solitari, sinó que anirà del bracet amb el PS de qui se’n va escindir fa una dècada. Canvis significatius que poden obrir un nou paradigma després del pas per les urnes el 2 d’abril.