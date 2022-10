Gili no portarà al Constitucional, de moment, les mesures en matèria d'habitatge de Govern

Andorra la VellaLa cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha descartat, de moment, recórrer al Tribunal Constitucional el paquet legislatiu aprovat pel Govern en matèria d'habitatge. "Sí que és cert que hi ha alguna part de la normativa que sembla que podria ser inconstitucional, però, de moment no la recorrerem" ha dit Gili que, no obstant això, ha apuntat que "encara queden uns dies perquè s'acabi el termini". El que sí que comparteix la dirigent escaldenca amb l'executiu, en les declaracions fetes en la inauguració del parc d'esbarjo per a gossos de les Molleres és "la necessitat de fer alguna cosa amb aquest boom de la construcció i inversió estrangera que només veu totxo" i ha lamentat que "potser anem tard i ens marca una mica la pressa del calendari electoral". A més a més, Gili ha qüestionat que el Govern "no hagi parlat abans amb els comuns perquè segur que tenim moltes coses a dir". En la mateixa línia ha exposat que "la moratòria ha provocat que hi hagi un increment molt important de volum de feina al departament d'Obres".

Pel que fa a l'esborrany de decret que l'executiu va fer arribar la setmana passada als comuns, Gili ha comentat que "el que es busca és poder concretar les qüestions a tenir en compte i se'ns demanarà informes els comuns i hi ha qüestions que les ha de capitalitzar el Govern". Gili ha lamentat que "només se'ns ha donat una setmana per revisar-lo i tenim una mica de desordre sobre el qui ha de fer què. Ens l'hem d'acabar de mirar". En relació amb la construcció de les torres d'Escaldes ha recordat que "hi ha tres projectes anteriors a la moratòria". La cònsol ha explicat que el període d'al·legacions s'acaba a finals d'octubre i que és probable que se'n presentin i ha puntualitzat que "des del comú treballarem per l'interès general de tothom, tant dels propietaris com dels ciutadans de carrer".

Quant a l'estalvi energètic i el decret del Govern que afecta els comuns la cònsol ha dit que "ho tenim sobre la taula" i ha tornat a dir que "els comuns som actors importants perquè gestionem molts edificis públics, l'enllumenat... i hagués estat bé que hi haguéssim participat i més si després se'ns demana que ens hi afegim. Compartim que s'ha de fer quelcom. Ho veiem de manera internacional i sabem que s'ha de fer, però ens hauria agradat aportar abans. Ara estem acabant de polir-ho". La dirigent escaldenca ha recordat, però que "des del començament del mandat, nosaltres ja hi estem treballant, com és el cas de la xarxa de calor de FEDA, que era una prioritat, ja abans de la Guerra d'Ucraïna, o amb l'aigua termal. Estem avançant a bon port cap a ser més autosuficients".