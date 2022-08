Govern descarta el Multifuncional per aquesta legislatura i decidirà el proper executiu

CanilloL’actual Govern no engegarà el projecte del Multifuncional on s’han d’acollir concerts, fires, actuacions o altres esdeveniments d’afluència massiva. El gabinet que lidera Xavier Espot ha decidit que no té sentit adjudicar el projecte quan falten pocs mesos per a les eleccions i obligar al proper executiu a què el tiri endavant. Així ho ha explicat el Cap de Govern en unes declaracions a Aina on s’ha desplaçat amb altres membres de l’executiu per al tradicional dinar a la casa de colònies.

Govern només decidirà quin és l’emplaçament per al Multifuncional. Hi ha dues possibilitats que estan damunt de la taula: l’espai de l’Estadi Comunal o els terrenys que el comú d’Andorra la Vella disposa a la Margineda. Els estudis sobre les dues ubicacions estan fets i abans que acabi el mandat es fixarà quin és el lloc idoni. Tot el procés administratiu estarà preparat i el pròxim Govern només haurà de prendre la decisió si és un projecte estratègic per al país i cal tirar-lo endavant o es descarta.