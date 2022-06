El Govern destina 35 milions d'euros per solucionar la problemàtica de l'habitatge

Andorra la VellaEl Govern, com a complement a les mesures acordades per ajudar a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, ha aprovat un projecte de llei d'actuacions urgents i ha replantejat el pla d'equilibri financer 2020-2025. En aquest sentit, l'executiu preveu destinar 35 milions d'euros per solucionar la problemàtica de l'habitatge, entre els quals hi ha els destinats a la construcció dels nous pisos a preu assequible a la Borda Nova, a la compra d'habitatges buits i al lloguer d'edificis sencers.

Entre les modificacions del marc pressupostari actualitzat, hi ha diferents punts que afecten el pressupost, entre les quals destaquen les referents a polítiques d'habitatges. Primer de tot, pel que fa al projecte de la Borda Nova, el pressupost actual només tenia previst els 1,8 milions d'euros destinats a la primera fase. El ministre portaveu, Eric Jover, ha informat aquest dimecres que el nou projecte de llei preveu donar-li més pes amb un total de 16,2 milions d'euros, per poder arribar fins a la construcció dels 44 habitatges a preu assequible.

A banda, el Govern vol engegar dos projectes nous. Per una banda, s'aprovisionen amb 11 milions d'euros en total, tant per la partida d'aquest 2022 com per les plurianuals posteriors, per poder comprar habitatges buits. Per un altre costat, també s'ha acordat una partida de 8 milions d'euros per a llogar edificis sencers amb l'objectiu de poder-los llogar després a la ciutadania a un preu assequible. Jover ha reiterat que aquest és el primer pas per dotar de recursos a l'executiu, i tot i que considera que és prematur fer estimacions, creu que amb aquests 8 milions d'euros podrien arribar a "130 habitatges que podríem bloquejar per l'administració per destinar-los a pisos de lloguer". A més, ha volgut recordar que amb les modificacions legislatives i amb les mesures que ja han fet, han aconseguit desbloquejar 300 habitatges, i amb aquestes noves partides "podríem apropar-nos a gairebé 200 habitatges nous de lloguer".

En relació amb aquests dos nous projectes, la voluntat de l'executiu és poder "anar per sota de mercat i fer un preu assequible" assumint que hi haurà un diferencial entre el preu que l'administració podrà trobar els pisos i "el preu que desitjarem col·locar-los als ciutadans". Quant als possibles preus, el portaveu de l'executiu ha manifestat que ja estan definits i que es tractaran en funció d'uns índexs de referència i del poder adquisitiu de la gent. Mitjançant aquestes mesures, "estem fent solucions a diferents horitzons temporals" amb solucions a més llarg termini amb la Borda Nova com també amb solucions a curt termini mitjançant el lloguer d'edificis. En aquest punt, l'executiu també creu que seria lògic que la gestió de tots pisos la fes l'Institut Nacional de l'Habitatge, ja que no obligatòriament qui fa la gestió i la despesa han de ser la mateixa persona jurídica.

FEDA es podrà endeutar

El projecte de llei també ha revisat elements relacionats amb el dèficit i l'endeutament, i, per tant, del text es desprèn que es dona la capacitat a FEDA d'endeutar-se, ja sigui per partides ampliables com també per la compra d'electricitat. "Un dels objectius és que pugui mantenir el seu pla d'inversions cap a la transició energètica", ha expressat el portaveu del Govern, afegint que així la parapública tindrà la capacitat de no haver d'incrementar les tarifes ni reduir les inversions. "La nostra voluntat és que no hagin de canviar les seves actuacions a causa del context", ha indicat.

Més transferències als comuns

Un dels altres elements que el Govern ha hagut de revisar han estat les transferències als comuns que van indexades al Producte Interior Brut. "Teníem unes previsions de creixement que finalment han sigut superiors, i durant el 2022 hem de transferir més quantitat als comuns", ha indicat Jover, qui puntualitzat que ho podrien haver fet de cara al pressupost del 2023, però que han decidit optar per aquesta opció, ja que consideren que els comuns han d'estar més propers als ciutadans, i, per tant, tenir més liquiditat. Concretament, la diferència per l'augment del PIB que el Govern ha de transferir als comuns és de 2,7 milions d'euros.

Transformació digital

En matèria de desenvolupament econòmic, Jover ha explicat que també s'inclou una partida de 371.534 euros íntegra pel 2022 per atorgar subvencions i avals en el marc de la primera fase del programa de digitalització de les empreses del país. L'objectiu és facilitar l'accés a les eines necessàries per avançar en la transformació digital del sector privat del país, un fet que afavoreix l'aparició d'oportunitats econòmiques i millora la resiliència.

En aquesta línia de transformació digital, l'executiu es compromet, en primer lloc, amb una partida de 2,19 milions d'euros per a la implementació del mòdul economicofinancer del Govern (107 mil euros pel 2022 i la resta en partides plurianuals fins al 2026). A més, també destina 450.367 euros per reforçar la recentment estrenada plataforma electrònica de contractació pública (196.999 euros pel 2022 i la resta en plurianuals fins al 2023).