Govern reparteix 22.000 euros entre entitats que promouen el feminisme

Andorra la VellaL'executiu ha aprovat l'atorgament de subvencions de projectes d'igualtat de gènere per a empreses i associacions legalment constituïdes al Principat i sense ànim de lucre que desenvolupin i presentin projectes d'igualtat de gènere per al 2021. Aquests ajuts s'han atorgat per segona vegada i tenen l'objectiu d'impulsar activitats, actes o programes relatius a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere, subvencionant les despeses derivades de la seva organització. Enguany s'han atorgat un total de 22.013,75 euros repartits entre els projectes d'Acció Feminista, Agència Colomines, Aimara SLU, Cerqueda Internacional Serveis i Unió Ràdio del Pirineu.

Concretament, Acció Feminista ha rebut 6.000 euros pel projecte de cicle de conferències 'L'hora Bruixa', que preveu xerrades mensuals amb especialistes sobre conceptes relacionats amb el feminisme i l'empoderament femení, fent pedagogia i divulgació amb la ciutadania. Per la seva part, a l'Agència Colomines se li ha atorgat una quantitat de 8.000 euros pel projecte 'Enterprising Women LAB', un esdeveniment de caràcter anual destinat a fomentar l'emprenedoria femenina i donar rellevància a dones amb una important trajectòria.

Per la seva banda, Aimara SLU ha rebut 1.353.75 euros per 'Dona Empoderada'. Es tracta d'un taller grupal dirigit a dones víctimes de violència de gènere en el qual es treballa el creixement personal amb l'objectiu d'augmentar l'autoestima, l'empoderament i crear una xarxa de suport per dones. Pel que fa a Cerqueda Internacional Serveis, ha estat subvencionat amb 2.556,56 euros pel projecte de 'Consciència Emocional', un conjunt de sessions de coaching online dirigides a dones que busquen incorporar aprenentatges generant un context en què les mateixes participants identifiquen els seus reptes.

Finalment, Unió Ràdio del Pirineu ha rebut 4.103,43 euros per 'Amb veu de dona'. Aquest projecte consisteix en l'elaboració d'una sèrie d'entrevistes íntimes i personals a dones del país de totes les edats i professions amb la voluntat de donar visibilitat a les seves històries. El projecte finalitza amb un acte de cloenda que inclou una xerrada o taula rodona al voltant de la igualtat de gènere, un homenatge a les dones participants i una actuació musical.