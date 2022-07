Els grups de la majoria entren a tràmit la Proposta d'acord sobre salut mental

Andorra la VellaEls grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, GPL i Ciutadans Compromesos), han entrat aquest dilluns a tràmit parlamentari una Proposta d’acord sobre salut mental, encarada, sobretot, a reforçar tots els serveis que s’ofereixen a la població, així com també a millorar l’acompanyament tant a pacients com als seus familiars.

Segons informen, s’emmarca en el context actual d’augment de persones que presenten alguna patologia relacionada amb la salut mental, en totes les franges d’edat, així com l’agreujament de les patologies ja detectades, tot plegat, especialment amplificat pels efectes de la pandèmia de la Covid-19. A la vegada, també és fruit de les diverses reunions mantingudes les darreres setmanes amb les associacions del país Projecte Vida, l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Andorra i l’Associació per la Defensa del Jovent en Risc. Després d’escoltar-les, s’han constatat certes casuístiques sobre les quals consideren necessari actuar, s’han tingut en compte els seus neguits i s’ha consensuat el document final.

Malgrat que aquesta legislatura ja s’han fet diverses accions relacionades amb els serveis de salut mental, els grups de la coalició són conscients que cal més reforç, més intervenció i més prevenció per part de les institucions, perquè la població sigui atesa amb totes les garanties i suport, així com amb la màxima celeritat possible, evitant esperes que poden suposar un agreujament de les seves patologies.

Per tot plegat, la proposta d’acord se centra en vuit punts. Entre aquests, s’encomana al Govern a revisar els convenis establerts amb centres terapèutics i educatius per a menors d’edat, per tal que els trastorns mentals i les addiccions quedin inclosos als circuits habituals de la CASS, quedant a càrrec de la família només com a màxim el 10% del cost total. També s’encomana a l'executiu dotar el Servei de Salut Mental dels recursos econòmics i humans necessaris per fer front a l’increment de casos i per garantir l’acompanyament que necessiten les famílies.

En la mateixa línia, s’encomana el Govern a tenir correctament dimensionada l’àrea d’hospitalització de Salut mental i del Centre de dia. També s’incideix en el Programa de Seguiment Individualitzat per a persones amb trastorn mental sever i risc d’exclusió social, de manera que es reforci el seguiment dels qui que s’allotgen als immobles que posa a disposició el Govern. Així mateix, s’insta a reforçar les campanyes de prevenció i sensibilització sobre salut mental entre els infants i joves, a garantir la formació a professionals i a continuar impulsant la figura de l’educador de carrer, per millorar la detecció de casos o de joves vulnerables a patir alguna patologia de salut mental.