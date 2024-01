Guinot substitueix González al capdavant del PS d'Andorra la Vella

Andorra la VellaLa militant del Partit Socialdemòcrata Carla Guinot és la nova coordinadora del Comitè local d’Andorra la Vella. Guinot agafa el relleu a Sergi González, membre de l’executiva del PS i que actualment ocupa el càrrec de cònsol major de la capital. La nova coordinadora, nascuda l’any 1983, és llicenciada en Història de l’Art i treballa com a professora de Formació Andorrana des de fa 17 anys. Des del 2021 també ocupa el càrrec de secretària d’Organització del Sindicat d’Ensenyament Públic d’Andorra (SEP) i recentment ha participat a les eleccions comunals d’Andorra la Vella, sent la candidata número 11 de la llista presentada per Enclar.

El Comitè Local és el canal habitual a través del qual les persones afiliades intervenen, entre congressos, en la discussió dels documents i programes i participen en l’adopció de les decisions polítiques, i on decideixen, dins els límits marcats per l’ideari i la línia programàtica del partit, la política més adient en el respectiu àmbit d’actuació territorial. Mitjançant les persones representants dels òrgans de direcció i govern, reben i transmeten la informació i coneixen les directrius. Són funcions específiques de cada Comitè Local proposar a la Comissió de Candidatures, en cada convocatòria d’eleccions comunals, la candidatura per al Comú respectiu.