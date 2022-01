Jover: “Macron ha fet les declaracions com a president de la República, no com a Copríncep”

Andorra la VellaBreument, amb dues frases, i després que una periodista li preguntés durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres celebrat aquest dimecres, el ministre portaveu, Èric Jover, ha argumentat que les declaracions fetes per Emmanuel Macron a l'Eurocambra en defensa del dret a l’avortament “les ha fetes com a president de la República francesa i no com a Copríncep”. “Quan va ser aquí de visita ja va saber diferenciar els dos rols, i sap que el marc institucional d’aquí fa més difícil segons quina presa de decisions”, ha afegit.

Repreguntat pels periodistes sobre la contraposició en la defensa d’aquest dret que fan els dos coprínceps d’Andorra, el dirigent ha continuat amb l’exposició: “Tothom és conscient que cadascun dels nostres coprínceps, per la seva representació, poden tenir posicions diferenciades. Andorra ha pogut construir set segles d’història malgrat algunes posicions contraposades dels coprínceps. Jo crec que hem d’entendre les declaracions del president Macron com a president de la República francesa però les hem de diferenciar de les del rol de copríncep d’Andorra”.

Jover entén que la proposta de Macron, d’incorporar el dret a l’avortament a la Carta Europea dels Drets Fonamentals, “no afectarà ni al procés de negociació ni a l’acord d’associació. A més, no som membres i no volem ser membres de la Unió Europea”, ha incidit.