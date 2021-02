Els joves demanen més reforç psicològic i d’aspectes econòmics a les escoles

Andorra la VellaEstablir un reforç a les escoles centrat en diferents competències de la vida com aspectes psicològics, econòmics i sexuals, ha estat una de les sis proposicions que han fet els alumnes en les comissions del 19è Consell General dels Joves celebrades aquest dimecres al matí. "Que t'ajudin i et preparin psicològicament" per solucionar els problemes per tu mateix i que t'ensenyin "com gestionar els teus diners" són els principals neguits que han plantejat els joves durant la comissió, ha explicat Marc Joan, un alumne de tercer del Lycée Comte de Foix. En la mateixa línia, el conseller general socialdemòcrata, Carles Sánchez, que ha participat en la comissió, ha declarat que han pogut veure els neguits dels joves com per exemple en l'aspecte psicològic. "La gestió emocional que cadascú ha hagut de fer en el context de la pandèmia i a l'institut quan les seves classes s'han vist alterades" són alguns dels neguits, ha dit.

En un principi, els joves havien proposat que aquestes competències fossin una nova assignatura, però amb el treball a la comissió han decidit que sigui un reforç, ha comentat Joan, argumentat que siguin algunes xerrades en dies puntuals.

Un dels altres punts relacionats amb l'escola, ha estat la instauració de la jornada intensiva a partir dels 14 anys. "Hem parlat de no fer-la tots els dies perquè creiem que acadèmicament ens perjudicaria", ha declarat Maria Llongueras, alumna de tercer d'ESO de l'escola Sagrada Família, qui ha afegit que s'hauria de regular i establir un pacte entre els tres sistemes educatius. Entre els motius expressats, Llongueras ha declarat que els ajudaria a no patir tantes situacions d'estrès a casa i gaudirien de tenir més temps per activitats lúdiques. En aquest sentit, la consellera general demòcrata, Sandra Codina, s'ha mostrat sorpresa amb l'empatia i l'esperit constructiu que han mostrat els alumnes perquè a "ells els beneficiaria la jornada intensiva, però han pensat amb les famílies i amb els nens que no podrien pagar una extraescolar".

Per altra banda, una tercera comissió ha proposat incrementar els estudis superiors a Andorra i millorar les beques i les ajudes que hi ha al país. De fet, Paula Benítez, alumna de tercer curs l'escola de segona ensenyança d'Encamp, ha manifestat que s'hauria de fer un estudi des del Govern i des del país per veure en quins estudis estan interessats els joves. "Si les incorporem al país podem guanyar turisme" i amb més beques i ajudes, els estudiants podran sortir a fora i descobrir el món, ha remarcat.

"Hem estat contents de saber que els nens i les nenes es preocupen pel seu futur i que estarien contents d'estudiar a Andorra", ha comentat la consellera demòcrata Ester Molné, afegint que és important fomentar unes ajudes per garantir el dret a l'estudi.

D'altra banda, en les tres altres comissions s'han tractat una proposició de llei per la diversificació del comerç, una altra per la reducció de la quota dels nous emprenedors autònoms i finalment també han proposat la creació de centre d'investigació a Andorra. Enguany, les comissions s'han hagut d'adaptar per la pandèmia, ampliant-les a un total de sis i reduint el nombre d'alumnes a cada una. En total, han participat 28 joves representants de les escoles i 10 alumnes com a suplents. Codina ha destacat la importància que s'hagi pogut celebrar aquestes comissions, però ha lamentat que no es pugui fer l'esmorzar i el dinar amb els alumnes.

Sobre les propostes, tots tres consellers generals s'han mostrat molt sorpresos amb l'esperit crític dels joves i han manifestat el desig que algunes de les propostes que s'han tractat puguin arribar al Consell General. Un dels objectius era que els joves poguessin veure "com treballen els parlamentaris", ha indicat Codina, de la mateixa manera que Sánchez ha declarat que gràcies a aquesta activitat poden rebre la informació i les inquietuds de la joventut de forma directa i "la podem tenir en compte a l'hora de fer la nostra tasca". Finalment, Molné s'ha mostrat satisfeta de veure la generació del futur d'Andorra tan interessada pel país. Quant als joves, han valorat molt positivament l'experiència, i fins i tot, algun, ha manifestat el seu desig d'acabar treballant al Consell General.