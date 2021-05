La fiscalia espanyola demana 9 anys de presó a Jordi Pujol per "ocultar una ingent quantitat de diners a Andorra"

Disponible en: cat

BarcelonaLa Fiscalia Anticorrupció espanyola sol·licita 9 anys de presó per a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol. En l'escrit de qualificació del cas presentat aquest divendres contra la família Pujol demana, a més, entre 8 i 29 anys de presó per als seus fills i Mercè Gironès, l'exparella del primogènit. Concretament, 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola, 17 per a Gironès, 14 per a Josep, i 8 per a Pere, Oleguer, Oriol, Mireia i Marta. A més, reclama cinc anys de presó per a la desena d'empresaris investigats en el cas. El ministeri públic considera els membres de la família Pujol autors de delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat de document mercantil, delictes contra la Hisenda Pública i frustració de l'execució, mentre que acusa els empresaris presumptament implicats en la trama de cooperació necessària en el blanqueig de capitals.

La Fiscalia considera que els membres de la família Pujol van "ocultar, almenys des de l'any 1991, una ingent quantitat de diners a Andorra", producte dels favors de "determinats empresaris perquè resultessin adjudicataris de diferents concursos públics de l'administració". Tal com ha informat el ministeri públic, acusa Jordi Pujol d'haver acordat amb la seva dona, Marta Ferrusola, que aquests fons es distribuïssin en "comptes oberts a nom d'ella i dels seus fills", a la Banca Reig, que després es fusionaria amb Banc Agrícol i donaria lloc a Andbank. El seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, hauria sigut el principal gestor d'aquests diners. A més, assenyala que Jordi Pujol Soley hauria aprofitat la seva posició política per "teixir una xarxa de clientelisme" d'acord amb la qual tant ell com "determinats empresaris afins a CDC" s'haurien "repartit els quantiosos beneficis procedents de concursos públics la resolució dels quals depenia de les diferents administracions catalanes sota el control de CDC".

Demència sobrevinguda

D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha decidit arxivar la causa contra Marta Ferrusola pel seu deteriorat estat de salut, i ha acceptat així la petició de la seva defensa, que va acreditar que està afectada per una demència sobrevinguda. Ferrusola estava processada des del juliol passat per organització criminal, blanqueig de capital i delictes contra la Hisenda Pública i falsedat documental, per haver obtingut presumptament "multimilionaris beneficis il·lícits a través d'activitats falsàries i corruptes".

Després de la petició de la defensa, la Fiscalia va demanar que es fes un examen mèdic a la investigada i, un cop es va haver fet, va informar que no s'oposava a l'arxivament de la causa. Una de les proves que havia presentat la defensa és un informe de la unitat de neurologia de l'hospital de Sant Pau de Barcelona que certifica que Ferrusola pateix Alzheimer des del 2018, una malaltia que es va veure agreujada per un accident domèstic que va patir l'agost passat. A més, el matrimoni es va haver de confinar després d'haver donat positiu de coronavirus al gener. "Com assenyala el ministeri fiscal, s'han de tenir en compte les circumstàncies que concorren en aquest cas i que es descriuen per la metge forense", argumenta Pedraz en el seu escrit: "Procedeix decretar l'arxivament de les diligències d'acord amb l'article 779 de la llei d'enjudiciament criminal".