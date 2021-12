L'oposició rebutja els Pressupostos: ni compleixen la llei ni responen a les "necessitats" del país

Andorra la VellaEl Consell General ha rebutjat aquest dijous les dues esmenes a la totalitat que els grups parlamentaris de Terceravia+Unió Laurediana+Independents i socialdemòcrata havien presentat. D'aquesta manera, el text continua el seu tràmit parlamentari amb l'objectiu que pugui ser aprovat el mes de gener.

En la defensa de l'esmena a la totalitat, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha destacat que "és impossible" que puguin donar suport als comptes presentats pel Govern ja que ha justificat que "els andorrans i les andorranes demanen solucions" i des del Govern estan "ignorant aquesta crida". En aquest sentit, ha lamentat que s'hagin presentat uns "pressuposotos normals quan en realitat haurien de ser especials, gairebé excepcionals, perquè és un moment clau". Així, creu que no es dona impuls a determinades polítiques necessàries i que tampoc es destinen els diners que calen per a la reactivació econòmica "ni per evitar" que cap persona "quedi enrere". A més, lamenta que no es doni resposta a "problemes estructurals" com són l'habitatge, les pensions baixes, les estructures familiars amb dificultats, les problemàtiques socials creixents i uns serveis públics que estan en "constant devaluació".

Així, ha posat en relleu que "l'accés a l'habitatge és un sever problema" i la dotació pressupostària que s'hi destina és insuficient i en aquest sentit ha tornat a incidir en la flexibilització de les ajudes i en un parc d'habitatges de lloguer assequibles. Ha defensat que el grup parlamentari socialdemòcrata demana evitar que hi hagi pisos sense llogar enmig d'un context de pisos buits; flexibilitzar les ajudes i afavorir un parc de lloguer accessible. "Aquest 2022 tampoc hi haurà solucions per a l'habitatge", ha lamentat. També ha reivindicat que el pressupost hauria de "ser l'eina" per donar resposta a les persones que tenen més dificultats; i també ha destacat que troben a faltar inversió en cultura i esports. També ha manifestat que calen mesures per ajudar el teixit empresarial; recursos per reforçar la salut mental i la inserció laboral.

López ha criticat les previsions sobre les que es fa aquest pressupost i d'aquesta manera ha criticat un "dèficit descontrolat" i ha manifestat que s'està davant una "situació alarmant" que ha comparat amb un "vaixell amb un conductor que no sap cap a on anem". També ha criticat la despesa pública ja que ha recordat que s'està davant el Govern que compta amb "més ministres, més secretaris d'estat, més càrrecs de relació especial, més ens" de la història i que a més està fent les majors adjudicacions directes i creu que totes aquestes despeses "van en detriment de polítiques d'habitatge", de millores en les pensions o de la millora de la qualitat de vida de les persones. A l'últim ha criticat que no hi hagi una "gestió rigorosa" i que no se sigui capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

Al seu torn, el president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, ha defensat que l'argument principal per rebutjar els pressupostos és que "no s'avenen" amb la legalitat ja que contravenen la llei de finances públiques. "No és simplement una qüestió formal, en aquest cas la forma és el fons" i ha afegit que s'estan posant en qüestió les competències del Consell General. Ha lamentat que no només no es compleixi la legalitat sinó que a més s'aprofita aquest text per modificar tot un seguit de lleis. "No compartim aquesta forma de legislar", ha manifestat. També considera que les previsions fetes al pressupost són "un brindis al sol" i ha lamentat que l'endeutament continuï creixent i que no hi hagi cap previsió per a les pensions. A més ha alertat que tot això es dona en un context de "pandèmia desbocada". "Tornem a estendre la mà i demanem que retirin el pressupost i enfoquin de nou els escassos recursos de l'Estat", ha demanat Pintat.

Davant les afirmacions de l'oposició, el ministre de Finances, Eric Jover, ha argumentat que el pressupost per a l'any que ve no és "un més" sinó que és "extraordinari", especialment perquè s'està immers encara en la pandèmia del SARS-CoV-2. D'aquesta manera ha defensat que "és equilibrat" i que dona resposta a les necessitats de la població i a la lluita contra la pandèmia. Ha puntualitzat que dins els 491 milions previstos en despeses s'incrementin un 10% i un 8%, respectivament, els pressupostos destinats als ministeris de Salut i Afers Socials, Joventut i Igualtat. Quant als ingressos, ha defensat que tenint en compte l'evolució econòmica tornen a una situació semblant a l'època prepandèmia i es preveu que siguin de 465 milions d'euros, és a dir, un 17% més que el 2021. Jover ha manifestat que "més enlla de l'impacte de la Covid és important veure que el projecte de pressupost respon clarament" al full de ruta marcat pel Govern, l'H23 i aposta per criteris com la sostenibilitat, la transformació digital, el desenclavament i les polítiques d'habitatge. Jover ha defensat l'equip humà que conforma el Govern ja que ha estat capaç de "donar resposta satisfactòria" a un dels majors reptes de l'època moderna i ha retret que López defensi l'aprimament d'aquesta estructura ja que li ha manifestat que no arreglarà les finances del país. També ha rebutjat que el pressupost s'hagi de retirar ja que ha defensat que és la "principal eina" per lluitar contra els efectes de la crisi provocada pel coronavirus.

Quant al dèficit, ha manifestat que cal relativitzar-lo ja que malgrat es preveu que sigui de 26,5 milions l'any que ve s'ha de tenir en compte que durant el període 2005-2012 es van tancar els diferents exercicis amb una mitjana de 79 milions de dèficit mentre que entre el 2013 i el 2019, és a dir, amb governs demòcrates, la mitjana ha estat de quatre milions de superàvit. L'endeutament podria arribar, ha defensat, al 49% del PIB i es quedarà al 45,2% i ha recordat que en sis anys es retornarà al 40% segons el pla d'equilibri financer.

Des de la majoria parlamentària s'ha defensat el pressupost que han qualificat com a "assenyat" rigorós i prudent. D'aquesta manera, el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, ha destacat que s'hagin centrat en la recuperació però també que estiguin "enfocats" per estar al costat de la població que està patint. El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha defensat que el pressupost és "àmpliament excepcional i àmpliament social" per encarar la recuperació econòmica. "Són uns comptes fets des del respecte i tocant de peus a terra" i ha subratllat que s'emmarquen en les previsions de recuperació de l'economia global. De fet, ha defensat que aquest projecte té "totes les peces per donar resposta" a les necessitats del país. En la mateixa línia el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha defensat que es tracta d'un pressupost "assenyat amb un dèficit raonable".