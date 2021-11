Liberals renova l'executiva amb la mirada posada als comicis del 2023

Andorra la VellaLiberals d'Andorra ha renovat aquest divendres al vespre el seu Comitè Executiu Nacional amb reelecció de Jordi Gallardo com a president del partit "més antic del Principat" i amb mirada posada a les pròximes eleccions generals del 2023. "La nova executiva té l’encàrrec per començar a preparar els pròxims comicis generals", ha manifestat, tot afegint que encara és massa aviat per saber quina serà la fórmula amb la qual es presentaran a les eleccions. Tanmateix, ha reconegut que l'actual coalició governamental "funciona".

En aquest sentit, Gallardo ha recalcat durant la seva intervenció aquest divendres al vespre “els reptes de futur” que Liberals té per endavant en els pròxims anys. El president reelegit ha fet un repàs a la història recent del partit subratllant l’evolució positiva des de l’any 2015 “quan érem un partit que estava a l’oposició” respecte actualment que “formem part del Govern i també de les majories comunals en quatre parròquies”. També ha defensat que “Liberals ha demostrat que és un partit que aporta estabilitat a la governabilitat del país”.

Al llarg del discurs de cloenda, Gallardo també ha agraït l’esforç de tota la militància per “fer créixer el projecte liberal a Andorra” i s’ha mostrat convençut “de la bona feina que farà la nova executiva” que combina l’experiència d’aquells membres que repeteixen amb l’empenta i les noves idees dels nous integrants.

D'altra banda, Liberals també ha actualitzat la seva imatge i ha presentat el seu nou eslògan. A partir d’ara el partit prescindeix de l’epígraf ‘d’Andorra’ per potenciar la marca Liberals. El ‘rebranding’ també inclou el nou baseline ‘El motor d’Andorra’ que reflecteix l’objectiu de treballar per fer funcionar el país des del punt de vista econòmic, polític, social i mediambiental.

Al llarg del Congrés, també s’ha fet un recull de les accions i polítiques impulsades des de les institucions de les quals forma part Liberals, destacant aquells punts que apareixien en el programa electoral de la formació i que s’han tirat endavant.

El partit ha refermat les seves bones relacions internacionals en l’àmbit europeu. Sense anar més lluny, Ilham Kyuchyuk, copresident de l’ALDE i europarlamentari, ha fet arribar el suport dels socis europeus per “aconseguir els objectius polítics dels Liberals d’Andorra”.

Per cloure, durant la vetllada també s’ha homenatjat a Mercè Bonell Bertrand que va ser la primera dona consellera general d’Andorra l’any 1984 i exconsellera comunal d’Andorra la Vella. Bonell ha rebut el distintiu de militant d’honor, agraint-li d’aquesta manera la seva fidelitat al partit.