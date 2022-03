La llei de la Funció Pública, abans de l'estiu

Andorra la VellaLa ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, ha avançat que espera poder tenir aprovada abans de l'estiu la llei de la Funció Pública. Ho ha expressat després de la reunió que ha tingut aquest matí amb els representants sindicals, on Marín ha volgut mantenir al corrent als sindicats sobre la situació de la modificació de la llei, així com d'altres aspectes referents al seu ministeri, com l'estudi de les graelles salarials, el tema de la carrera professional o la gestió de l'acompliment.

La ministra ha indicat que actualment la modificació de la llei està sent treballada per comissió i "encara ens queden un parell de reunions". De fet, a banda de les esmenes que va entrar l'executiu, també s'hi han de sumar les presentades pels grups parlamentaris i pels sindicats. "Ara estem en aquesta fase de les reunions amb la comissió", ha expressat, assegurant que encara no s'ha pres cap acord. "Al final, des del Govern tenim més coneixement de la llei i de la seva aplicació", ja que a vegades "es poden demanar modificacions que no podem fer per l'experiència que tenim de tots aquests anys", ha indicat. Marín ha remarcat la importància d'aquesta modificació de la llei, la qual considera que s'haurà d'anar modificant en el futur perquè "l'administració i el funcionariat va canviant".

Concretament, a l'inici del mandat l'executiu es va comprometre a fer certes modificacions que s'han de fer per aute del Tribunal Constitucional i ja s'aprofita per fer altres canvis, ha comentat. "Abans de l'estiu hauria d'estar modificada", ha reiterat Marín, afegint que per certs estudis, s'ha allargat una mica la seva aprovació.

A banda de la modificació de la llei de la Funció Pública, Marín també ha informat als representants sindicals sobre la situació de l'estudi de les graelles salarials, el qual va estar encomanat per l'anterior ministra i ara ja es troba acabat. A més, també ha informat sobre la carrera professional amb el contracte que s'ha fet a Josep Anton Bardina perquè en faci un estudi, així com de la gestió de l'acompliment. L'estiu sobre la carrera professional es treballarà de la mà amb els caps d'àrea de la Funció Pública, ha expressat Marín.

Respecte a les graelles salarials i la seva possible aplicació, l'executiu intentarà revisar els nivells més baixos el 2023, però no han assegurat que es puguin modificar aquest any, segons ha informat el president del Sipaag, Lluís Anguita, qui ha comentat que durant les reunions que van tenir amb els grups parlamentaris, "vam veure molt bona predisposició", pel que fa a les esmenes presentades pels sindicats respecte a la llei de la Funció Pública.

Sindicats proposen augmentar la cotització però no l'edat de jubilació

D'altra banda, Anguita ha explicat que des del Sipaag donen suport a la de la Unió Sindical d'Andorra (USdA) sobre presentar una proposta diferent sobre la reforma de les pensions. L'informe que va ser fet per un expert, indica que "no fa falta jubilar-se als 67 anys" però sí que considera necessari una "pujada de la cotització", ha indicat Anguita, afegint que calen més propostes, a banda de la que ha fet la CASS.