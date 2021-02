La lluita contra la corrupció, la temàtica central de l'Audició parlamentària d'enguany de la UIP

Andorra la VellaEls propers dies 17 i 18 de febrer entre les 15 i les 18 hores tindrà lloc l'Audició parlamentària anual de la Unió Interparlamentària (UIP). Aquest 2021 se centrarà en la lluita contra la corrupció com a eina per restablir la confiança envers els governs i per millorar les perspectives de desenvolupament. Aquesta audició parlamentària, que és organitzada conjuntament entre la UIP i l'ONU, comptarà amb quatre sessions de treball sobre: el Conveni de Nacions Unides contra la corrupció del 2005; la gran corrupció; polítiques anticorrupció sensibles al gènere, i les principals mesures anticorrupció (declaració de patrimoni efectiva, denunciants i finançament de partits).

A aquesta Audició s'espera que hi participin uns 300 parlamentaris d'arreu del món via telemàtica, entre els quals, en representació del Consell General, hi haurà la síndica general, Roser Suñé, i el conseller general, Ferran Costa. Entre els diferents ponents hi figuren: la presidenta de l'ONG 'Transparència internacional', Delia M. Ferreira Rubio; el cofundador i membre directiu de l'ONG 'Iniciatives d'integritat internacional', Justice Richard Goldstone; i la directora executiva del 'Pacte mundial de Nacions Unides', Sanda Ojiambo.

L'objectiu d'aquesta Audició és facilitar una contribució parlamentària a la Declaració política de la sessió extraordinària de l'Assemblea General de l'ONU sobre la lluita contra la corrupció (UNGASS 2021) que s'organitzarà aquells mateixos dies. A més a més, a través d'aquesta Audició es vol ajudar en l'assoliment de l'Objectiu del Desenvolupament Sostenible, el relatiu a 'Promoure societats pacífiques i inclusives pel desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tothom i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells', que comporta un compromís per reduir significativament la corrupció i el suborn en totes les seves formes.