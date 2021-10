Llum verda a la proposta legislava que incorpora la “chaplinada” de recuperar el sometent

Andorra la VellaLa sessió de Consell General d'aquest dijous ha aprovat per assentiment la presa en consideració de la proposició de llei qualificada de protecció civil. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell ha recordat que el criteri del Govern va ser favorable, ja que es considera que cal regular la iniciativa pública en cas d'emergències i catàstrofes i també els drets i els deures dels ciutadans. Ha fet notar, però, que caldrà que la llei vagi acompanyada dels mitjans necessaris tenint en compte que se'n deriven noves estructures, com el centre nacional d'emergències. També ha incidit en la necessitat que la figura del sometent sigui voluntària.

Al seu torn, des de la majoria, que impulsa el text, la consellera demòcrata Ester Molné ha destacat diferents aspectes positius de la llei com que ajudarà a "prevenir catàstrofes, minimitzar les seves conseqüències" i que posteriorment es pugui tornar a la normalitat com més ràpidament millor. Ha destacat, però, que no estava d'acord amb el posicionament públic expressat pel PS en contra de la figura del sometent i també ha exposat que davant la demanda del Govern que sigui voluntari estan "oberts a debatre qualsevol millora". Des de la bancada socialdemòcrata Jordi Font ha defensat la necessitat d'aquesta llei però ha manifestat que tenia una "sensació estranya" davant aquest text. En aquest sentit, ha manifestat que hauria d'haver estat un projecte de llei i no una proposició i també ha qualificat de "chaplinada" recuperar el sometent i ha remarcat que aquesta proposta hauria de deixar-se "als braços de la història" i que el que s'hauria de fer és impulsar una llei "moderna i eficaç".

Al seu torn, Camp ha recordat que Andorra és un territori vulnerable i que cal que es treballi per fer la millor llei. En el debat d'aquest punt, Montaner ha volgut respondre el ministre de Finances, Eric Jover, que en una intervenció anterior havia manifestat que "en un context sísmic" havia trobat a faltar que Montaner argumentés que "no tocava" el conveni per evitar la doble imposició amb San Marino. La consellera general no adscrita ha recordat el risc sísmic del país i ha recomanat a Jover que "no faci brometes". Jover li ha respost que ella "no vol" el projecte de Grifols que el que ha de fer és "no esgrimir excuses".