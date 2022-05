Macron proposa un nou format europeu per aproximar Ucraïna a la UE

Dortmund (Alemanya)El 9 de maig és un dia ple de simbolisme polític. Des del 1945 Rússia hi commemora el Dia de la Victòria soviètica sobre l’Alemanya nazi . Però també en aquesta data, en record de la declaració fundacional de la integració política i econòmica del continent que va pronunciar el 1950 Robert Schumann, exministre francès d’Exteriors, els europeus celebren el Dia d’Europa. Aquest dilluns ni hi ha hagut victòria de Putin a Ucraïna ni Europa està en pau ni sencera. Però el president de França, Emmanuel Macron, ha proposat un altre gest carregat de simbologia: la creació d’una “comunitat política europea”.

Es tractaria d’una confederació d’estats que seria més extensa que la UE i que, segons Macron, “asseguraria el futur i l’estabilitat del nostre continent” en temps difícils.

El president francès ha anunciat aquest pla a Estrasburg, a la seu del Parlament Europeu , i poques hores després l’ha defensat a Berlín, on ha fet la seva primera visita oficial a l’estranger des que ha arrencat el seu segon mandat a l’Elisi. Al rebre’l, el canceller alemany Olaf Scholz ha qualificat la idea de Macron “d’interessant”, per bé que ha insistit que aquesta proposta no ha d’anar en detriment d’altres procediments d’integració ja en curs a la Unió Europea com ara el de Macedònia del Nord. “La valentia que els partidaris de la UE han reunit allà també ha de ser recompensada oportunament”, ha precisat el líder del govern de Berlín.

Europa i la seva renovació. Aquest és el primer punt del programa de Macron després de la seva reelecció. Tot i que no ha pogut donar més detalls, el president francès, que ara també és el president de torn del Consell Europeu, ha deixat clar que la seva proposta d’una nova comunitat política està oberta als països que han sortit de la UE, en al·lusió al Regne Unit, i als que estan pressionant per entrar-hi però que trigarien “potser dècades” a ser-hi admesos, en referència a Ucraïna.

“Hem de construir una nova forma política, i no només jurídica, que ens permeti incorporar a Europa els països que comparteixen aquests valors europeus”, ha destacat Macron des de Berlín. El líder de l’Elisi ha postulat que es necessita un format polític que aporti noves formes de solidaritat i cooperi amb països com Ucraïna que no poden ser admesos en la UE tan ràpidament.

Eix franco-alemany per la pau a Ucraïna

Macron ha subratllat juntament amb Scholz que l’eix franco-alemany vol donar “un nou impuls” a Europa. “L’amistat entre França i Alemanya és, com a motor, més important que mai”, ha remarcat el canceller alemany. “L’espantós atac de Rússia a Ucraïna uneix els socis europeus i es tracta ara d’actuar junts. Ucraïna pertany a la família europea”, ha insistit.

Tots dos líders han coincidit que cal replantejar la política de defensa i limitar la dependència europea dels combustibles fòssils procedents de Rússia. Macron i Scholz han subratllat, alhora, els passos per fer cap a la pau. En aquest sentit, el canceller ha assenyalat que és “important que ara s’impulsi una desescalada, almenys pel que fa a la retòrica”. Ho ha dit en referència al discurs de Vladímir Putin, que en la desfilada militar a Moscou ha dit que la intervenció russa a Ucraïna és necessària perquè “Occident preparava una invasió al nostre territori històric”.

Macron ha coincidit que tampoc ha detectat avenços en el discurs de Putin: “El que volem aconseguir és un alto el foc, com més aviat millor. Aquesta és l’única manera de concloure les negociacions entre Ucraïna i Rússia per aconseguir la pau i, posteriorment, la retirada permanent de les tropes russes”.

A iniciativa de la presidència francesa del Consell Europeu, durant la nit d’aquest dilluns s’han il·luminat nombrosos llocs emblemàtics amb els colors de la bandera ucraïnesa com a mostra de solidaritat. A París, la Torre Eiffel. A Berlín, la Porta de Brandenburg, on es van deixar veure plegats Scholz i Macron per remarcar el simbolisme d’un 9 de maig en plena guerra a Europa.