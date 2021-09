La majoria rebutja la proposta d'acord amistós dels germans Cieco pel cas BPA

Andorra la VellaEls grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos) s'han reunit aquest divendres amb Josep Casadevall, advocat que representa a Higini i Ramon Cierco en les diferents causes obertes sobre Banca Privada d'Andorra (BPA). Tal com explica DA per mitjà d'un comunicat, la reunió ha estat a sol·licitud del lletrat, que els darrers dies també s’ha reunit amb els grups parlamentaris de l’oposició.

Durant la trobada, que s'ha desenvolupat de manera cordial, el lletrat ha exposat la perspectiva dels seus clients amb relació als afers judicials en curs relacionats amb la intervenció del banc. El representant dels germans Cierco "en cap cas ha plantejat una llei d'amnistia. Sí que ha posat sobre la taula una proposta molt inicial de llei de punt final, que els grups de la coalició han descartat per la seva falta d’encaix polític i constitucional".