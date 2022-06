Manuel Valls queda eliminat a la primera volta de les legislatives franceses

ParísNou revés polític per a Manuel Valls. L'ex primer ministre de França, també exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, ha quedat eliminat a la primera volta de les eleccions legislatives franceses i no serà diputat. Valls era el candidat del president de França, Emmanuel Macron, a la circumscripció dels francesos residents a Espanya, Andorra, Portugal i Mònaco. Segons els resultats publicats aquest diumenge al vespre, Valls només ha obtingut la tercera posició, amb el 15,8% dels vots, un resultat que el deixa fora –per sorpresa– de la segona volta dels comicis i evita que compleixi el seu objectiu de tornar a la política francesa com a diputat a l'Assemblea Nacional. França celebra la primera volta de les legislatives el diumenge 12 de juny, però a les circumscripcions de l'estranger s'ha votat per avançat.

El més votat en aquesta circumscripció ha sigut Renaud Le Berre, el candidat de la unió dels partits d'esquerra Nupes, liderada per l'insubmís Jean-Luc Mélenchon, amb el 27,2% dels vots, seguit de Stéphane Vojetta (25,4%), candidat macronista que s'havia presentat per lliure després que el seu partit, La República en Marxa, l'hagués apartat per fer lloc a Valls. De fet, Macron havia assignat a l'exprimer ministre d'Hollande una circumscripció que, sobre el paper, era fàcil, on Valls tenia gairebé assegurada l'elecció. Però segurament el president no comptava que Vojetta, fins ara diputat, no acceptaria que se'l deixés de costat i es presentaria per lliure als comicis.

A la segona volta s'enfrontaran Le Berre i Vojetta i només el més votat serà diputat a la nova legislatura en la qual Macron aspira a tornar a aconseguir la majoria a l'Assemblea. "Em sembla que amb Valls podem arribar a perdre aquestes eleccions, i això no ho puc acceptar. Jo soc el candidat natural i molta gent es rebel·la contra una decisió que sembla imposada des de París", advertia Vojetta a l'ARA abans de la primera volta.

Les résultats définitifs le confirment: je suis qualifié pour le 2nd tour face au candidat de la NUPES.

Cela confirme le bien-fondé de ma démarche depuis le 1er jour.

Je demande maintenant le soutien de ma famille politique et de la Majorité présidentielle pour le 2nd tour. — Stéphane Vojetta (@StephaneVojetta) 5 de junio de 2022