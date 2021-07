La Sipaag fa una crida a contractar més personal

Andorra la VellaPrimera presa de contacte de la ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, amb representants sindicals. Marín va assegurar el passat 14 de juliol, durant la jura del seu càrrec com a ministra, que una de les primeres coses que faria és reunir-se amb els representants sindicals, i així ha estat. Aquest dilluns a les 10.30h, a l'edifici administratiu del Govern, ha començat la trobada amb tots i cadascun d'ells per escoltar les seves peticions i copsar de primera mà la situació en la qual es troba la funció pública.

A la reunió, que ha durat prop d'una hora, no hi han estat presents tots els representants sindicals; alguns, com l'Associació 118 dels bombers havien avisat de la impossibilitat d'assistir-hi, mentre que d'altres, com el Sindicat de Personal Penitenciari (SPT) o el Sindicat de Comandaments del Cos de Policia (Sicop) no s'han presentat per motius que es desconeixen. Els que sí han assistit han estat Lluís Anguita, representant del Sindicat del personal de l'Administració General (Sipaag), Eva Vilana, representant del Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP), Joan Torra, representant de l'Associació ABA (Associació de Bombers d'Andorra), Ivan Vila, representant del Sindicat de Funcionaris de Duana, i Joan Ramon Rodríguez, representant del Sindicat d'Institucions Penitenciàries (SIP).

A la sortida, la ministra ha assegurat que després d'aquesta primera trobada, s'han emplaçat a reunir-se de nou al setembre, amb la intenció d'anar fent encontres periòdics "cada 15 o 30 dies" i ha afegit que la seva voluntat és "seguir la línia continuista de la ministra Pallarés". En aquest sentit, s'ha refermat amb els sindicats, la necessitat de continuar amb el procés de digitalització i d'analitzar la petició que fan els representants de contractar més personal. "Hem de traçar el camí perquè cada cop hi hagi millors fluxos i sinergies entre els departaments, en l'àmbit digital, per donar un millor servei" ha afirmat.

Marín ha valorat com a "bona" aquesta primera trobada, ha detallat que, a grans termes, ha servit perquè tots es presentessin i el Govern manifestés la seva "mà estesa", i ha recordat que vol reunir-se també amb els set comuns per captar tota la problemàtica que pugui haver-hi també en la funció pública comunal.

Per la seva banda, Lluís Anguita, representant del Sindicat del personal de l'Administració General (Sipaag), ha recalcat que sí que es necessita més personal, malgrat que Marín hagi dit que alguns departaments es podrien reorganitzar per ser més eficients i ha explicat que les contractacions no es poden fer d'un dia per l'altre, ja que requereixen els edictes pertinents. "Falta personal en moltíssims serveis, i no pot ser que les places s'omplin amb el servei d'ocupació, que són persones que un cop formades aleshores marxen, o treballadors eventuals; tot això a poc a poc hauria d'anar canviant".