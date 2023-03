Marsol lidera el salt des dels comuns al Consell General

Andorra la VellaLa política comunal, sovint, acaba sent la millor pedrera per aquelles persones que volen fer el pas a la nacional. O també un temps de retrobament amb el sentit més bàsic de fer política; aquell que parla del servei públic directe amb els veïns i veïnes, abans de tornar als grans temes d'estat. A ningú doncs li pot sorprendre que una part de les llistes de les diferents formacions polítiques en les eleccions generals del 2 d'abril provinguin, precisament, d’aquí, dels comuns.

Un total de sis membres de les corporacions comunals deixen la cadira a la Casa Comuna per intentar el salt al Consell General. Per parròquies, tres provenen d'Andorra la Vella, una de Sant Julià de Lòria, un de la Massana i un d'Ordino. Pel que fa a les formacions, Demòcrates per Andorra és qui més en suma, amb un total de 3; Concòrdia n'acull a una, Acció a un altre i finalment l'aliança entre PS i SDP amb el X'Ordino de Dolsa és la ubicació del darrer.

"És veritat que, al final, tots ens coneixem, estem acostumats als nostres equips; i per això, a l'hora de fer una llista, t'envoltes de les persones que coneixes millor" reflexiona la fins fa unes setmanes cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. El seu cas, sens dubte, és el més paradigmàtic de tots els salts, atès que era la que tenia una responsabilitat política més elevada. "Crec que encara puc aportar molt, i malgrat que no era el lloc que m'agradava, el partit m'ho va demanar i penso que és on millor puc defensar la feina feta a la parròquia els darrers quatre anys" apunta l'exmàxima dirigent de la capital.

Precisament, el seu consolat ha estat una autèntica pedrera per aquestes eleccions generals, i juntament amb ella, han fet el salt a la política nacional Meritxell López, que ocupa el número dos en la llista de Demòcrates per Andorra i Alain Cabanes, que acompanya a Marsol en la lluita per la territorial d'Andorra la Vella. "És una parròquia difícil, sempre ho ha sigut. Però hi ha partida! Tenim opcions i les jugarem" ha afirmat la política que ha recordat que "hem governat amb honestedat". De la mateixa manera que la tripleta de la capital, Josep Fuster, ha deixat el govern comunal de la Massana, on feia part de la candidatura única liderada per Olga Molné, i serà el cap de llista a la territorial per part de Som Acció.

Bregats en l’oposició

No només dels equips de govern comunal han aterrat candidats; també ho han fet des de l'oposició. Es tracta de Mari Àngels Aché, que formava part de Desperta Laurèdia, i Jean Michel Armengol, que integrava la candidatura Movem Ordino.

Aché fa el salt després de poc més de tres anys en el comú de Sant Julià de Lòria, on ha fet dupla amb Cerni Cairat, president de Concòrdia. Precisament, l'aliança territorial entre aquests i DL és el que ha propiciat el pas a l'esfera nacional de la laurediana. Aché ho fa com a número dos de la llista territorial que encapçala per Pol Bartolomé.

Més curta ha estat l'estada al comú, en aquest cas d'Ordino, de Jean Michel Armengol. El candidat va jurar el càrrec el passat 3 d'octubre del 2022, en substitució de Sandra Tudó, qui va passar a ser la secretària general d'Escaldes-Engordany.

No obstant això, a ningú se li escapa la bona sintonia que, des del seu aterratge a casa comuna, Armengol va tenir amb Enric Dolsa, especialment en l'afer Grifols. De la bona entesa entre ambdós, n'acaba naixent la coalició del Partit Socialdemòcrata i X'Ordino, que es presenten en la circumscripció territorial amb un cavall de batalla: aturar el laboratori de biomedicina que la multinacional i el Govern treballen per crear a la parròquia.