Martí Alay lidera Concòrdia a la capital, Ramon Tena a Escaldes i Pol Bartolomé a Sant Julià

Andorra la VellaConcòrdia farà finalment tres llistes territorials a Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià de Lòria. La candidatura d’Andorra la Vella estarà liderada per Martí Alay, la d’Escaldes per Ramon Tena i la de Sant Julià per Pol Bartolomé. Així ho han informat fonts pròximes a la formació després de la trobada d’aquesta tarda a partir de les cinc a Ciutat de Valls on han validat les candidatures. Cerni Escalé serà el cap de llista nacional amb Núria Segués com a segona en la llista.