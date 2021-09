Martí apel·la al sacrifici, patriotisme, paciència i confiança de tothom en anunciar les mesures anticrisi

Andorra la VellaFa 10 anys, el 19 de setembre de 2021, era notícia...

El cap de Govern, Toni Martí, ha adreçat a la població aquest vespre un discurs televisat en el qual ha marcat el full de ruta de l'acció de Govern d'aquesta legislatura amb tot un seguit de mesures i actuacions per contenir la despesa, augmentar ingressos i propiciar 'un canvi de model de creixement'. Entre d'altres mesures destaquen la implantació en aquesta legislatura d'un IRPF per a les rendes més altes; obertura total a la inversió estrangera; una baixada dels sous dels treballadors públics de més de 3.000 euros entre un 5% i un 10%; revisar els plans d'infraestructures deixant de banda 'obres faraòniques'; més control sobre les baixes i les prestacions per incapacitat temporal; i canvis en els percentatges de reemborsament d'alguns medicaments.

En un discurs adreçat a la ciutadania, emès per Andorra Televisió, d'una durada de 35 minuts i una posada en escena des del despatx del cap de Govern, Toni Martí ha desgranat les principals mesures per afrontar la crisi i que l'Executiu que presideix pensa desplegar al llarg d'aquesta legislatura. Un full de ruta que passa per 'la contenció de la despesa i l'augment dels ingressos i per un canvi de model de creixement'.

Després de recordar els orígens 'senzills i humils' del país, ha dit que 'cal recuperar els valors' que van fer gran Andorra i que ara que el país passa per dificultats cal que 'tots, cadascú en la mesura del possible, tornem al nostre país una part del que tan generosament ens ha donat'.

Pel que fa a les mesures concretes -'necessàries, però no suficients', ha precisat- van més enllà de les propostes electorals i del discurs d'investidura, cosa que ha dit farà 'sempre que calgui'.

Estat del Benestar

El primer dels àmbits que ha detallat ha estat el de la Seguretat Social. Toni Martí ha dit que 'els esforços no només els hauran de fer els usuaris de la CASS, sinó també els prestadors de serveis' i ha avançat que hi haurà 'canvis en els percentatges de reemborsament d'alguns medicaments, més control sobre les baixes i revisió de les prestacions per incapacitat temporal'. Aquestes accions van encaminades a reduir la despesa ja que el resultat negatiu de la CASS previst per a l'any vinent 'superarà el 40 milions d'euros'. Ha afirmat que no es deixarà de donar compliment als tres punts que va proposar durant la campanya electoral: la cobertura a majors de 25 anys, assegurar persones desocupades i rebaixar proporcionalment la cotització d'autònoms.

Martí ha assegurat que no es tracta de retallades, sinó 'de salvar el nostre Estat de benestar' i per aquest motiu ha afirmat que la salut i la educació seran les àrees menys afectades per la contenció de la despesa. On sí es veuran les retallades serà en les inversions per al 2012 que 'amb prou feines superaran els 30 milions d'euros' i ha afirmat que 'aquest Govern vol posar punt final a les obres faraòniques i revisar els plans d'infraestructures viàries i escolars'. Ha anunciat, però, que el pressupost en turisme quasi arribaria a doblar-se, passant dels 8,5 al 14 milions d'euros.

Una de les infraestructures que es recupera, però, és la construcció d'un heliport nacional, l'obra i l'explotació del qual seran assumides per l'empresa que guanyi el concurs públic. Martí ho ha presentat com 'la tercera porta que ens comunica al món' i que permetrà connectar Andorra amb els aeroports de Barcelona i Tolosa en menys de mitja hora.

Funcionaris i cossos especials

Pel que fa a l'administració general, el cap de Govern ha avançat que els salaris fixos dels empleats de l'administració, parapúbliques i societats públiques superiors als 3.000 euros es reduiran 'de manera proporcionada i equitativa entre un 5% i un 10%'. Entre 2.000 i 3.000 euros quedaran congelats. I els inferiors a 2.000 tindran un augment del 2%. Aquesta graella inclou els polítics i càrrecs de confiança del Govern. Queden congelats, també, al llarg de la legislatura els triennis i se suprimeix el GadA. De la mateixa manera, els cossos especials veuran racionalitzades i reduïdes les hores extraordinàries.

En aquest punt, Toni Martí ha apel·lat 'al patriotisme i al sentiment comunitari de tots els empleats públics', i fins i tot a 'l'interès individual' perquè 'sense aquest sacrifici el futur dels seus llocs de treball és incert'. També ha assegurat que abordarà amb els comuns 'una revisió profunda de l'estructura administrativa de l'Estat' que passa per modificar les transferències i les competències i fer una nova llei de la funció pública.

IRPF

Pel que fa al model fiscal, i als treballs sobre les modificacions de la llei d'impost de societats i d'activitats econòmiques perquè entrin en vigor l'1 de gener del 2012, així com l'elaboració de la llei del TVA o IVA que entri en vigor l'1 de gener del 2013, Toni Martí ha refermat l'objectiu d'elaborar un projecte de llei per introduir un impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) que entrarà en vigor durant aquesta legislatura.

Es tracta que 'les rendes i els salaris més elevats també contribueixin al sosteniment de l'Estat' i ha enviat un missatge tranquil·litzador perquè 'aquells que tenen salaris baixos o ajustats no han de preocupar-se d'aquest nou impost, ja que en quedaran exempts'. No ha especificat, però , quin serà el límit del nou impost, però ha afegit que 'no és afany recaptatori; és, sobretot, una qüestió d'equitat'.

Obertura capital estranger

Ha parlat també 'd'un profund canvi de mentalitat' i ha dit que 'ja no hi ha lloc per a actituds proteccionistes, i ha afegit que l'any que ve es modificarà la Llei d'inversió estrangera per obrir-la a tots els sectors, així com l'aprovació d'una llei del joc i la revisió de les residències passives 'per atraure a casa nostra persones d'alt poder adquisitiu que aportin valor afegit'. Ha assegurat que treballarà perquè durant tel primer semestre del 2012 es pugui tancar un conveni de doble imposició amb França, i si és possible amb Espanya -més difícil per l'actual context electoral-.

El sector financer

I finalment, Toni Martí s'ha adreçat en el discurs a la banca i al sector financer, a qui ha demanat, vist que el Govern té un full de ruta traçat, 'no tancar l'aixeta del crèdit als particulars i seguir finançant el dèficit de l'Estat', com a 'prova de patriotisme i sentit de la responsabilitat'.

En el darrer tram del discurs, Toni Martí, ha apel·lat a la unitat de la societat per afrontar les reformes fent èmfasi 'en allò que ens uneix'més que no pas en les discrepàncies.