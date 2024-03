Montaner deixa de ser membre de tres comissions per motius personals

Andorra la VellaCarine Montaner, líder d’Andorra Endavant, s’ha donat de baixa com a membre de les comissions de Finances i Pressupost, de la de Política Exterior i la de seguiment i sostenibilitat de les pensions de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), segons ha informat la subsíndica general Sandra Codina a la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents.

En la comissió referent a la CASS, cedeix la vicepresidència al grup parlamentari socialdemòcrata. Segons Montaner, la baixa s’ha produït “per motius familiars greus”. La líder d’Andorra Endavant només serà membre de la comissió d’Economia.

El precedent

Ferran Costa, exconseller del partit Liberals, ha reclamat 85.000 euros que no ha cobrat des que va renunciar al sou complementari que li pagava el partit i una indemnització. Costa va presentar una querella per revelació de secrets contra Carine Montaner, per revelar el seu salari. Carine Montaner assegura que la CASS li va enviar per error els fulls dels sous dels liberals, on havia estat consellera anteriorment.

Montaner ho va exposar i Costa finalment va haver de renunciar a la paga que li donava el partit més enllà de la que cobrava com a president del grup parlamentari. És aquesta quantitat 'extra' que va deixar de percebre del partit la que fixa en 85.000 euros. I demana que la consellera li aboni perquè considera que és culpable que ell hi hagués de renunciar per haver comès una revelació de secrets encara que "un salari públic no es pot considerar secret segons el GRECO".