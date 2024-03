Montaner no puja al vaixell de l'oposició per la polèmica d'Onlyfans

Andorra la VellaPere Baró i Cerni Escalé s’han mullat sobre la inversió estrangera arran la polèmica del Rei d’Onlyfans, un episodi que ha sacsejat Andorra i ha promogut el debat sobre la inversió estrangera. Fins i tot es va poder veure el cap de l’oposició discutint a Twitter amb Cinca i Riba.

Molts mitjans afirmen que també Andorra Endavant condemna a Govern com han fet el PS i Concòrdia, però no és del tot així. Carine Montaner ha afirmat a aquest diari que “Nosaltres no vam fer declaracions d’aquest estil, nosaltres vam dir que això està en mans de la Policia i la Fiscalia”

De fet, aclareix que aquest no és la postura del partit i que es fa d’una part el tot, “si cada vegada que surt un afer d’aquest estil, com de drogues, o qualsevol altra cosa, nosaltres com a grup parlamentari no farem declaracions” i afegeix que “nosaltres el que fem és proposar millores. Finalment, Montaner reitera que ja s’està treballant en el model d’inversió estrangera.