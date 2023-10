Montaner vol sumar liberals i independents a 'Somveïns d'Andorra'

Andorra la VellaCarine Montaner, líder d'Andorra Endavant, és la principal impulsora d'una plataforma que es pugui presentar en diferents parròquies en les properes eleccions parroquials. Es tracta del projecte 'Somveïns' d'Andorra que vol agrupar diferents sensibilitats polítiques per poder fer una coalició. El principal aliat amb el qual Andorra Endavant pactaria és Liberals d'Andorra que es trobaria en una situació similar. Tant el partit de Montaner com el que presideix Cristina Rico tenen molt complicat fer llistes en solitari. De forma conjunta, s'obre la porta a tancar diferents candidatures. Montaner ja va formar part dels Liberals en la legislatura del 2015 al 2019. En el projecte també es compta amb antics membres de Terceravia. Un altre dels impulsors de la plataforma és Xavier Surana. L'expolicia és qui ha reservat la sala per a l'acte fundacional a la Llacuna.

La plataforma 'Somveïns' d'Andorra està previst que es constitueixi el dimarts amb una trobada que està convocada a les vuit del vespre a la sala d'actes de La Llacuna d'Andorra la Vella. Segons fonts properes al cas, la idea passa perquè hi hagi independents que se sumin al projecte per poder arribar al màxim de parròquies possible.